IFRR Novo Paraíso completa 10 anos, formando mais de 1600 profissionais

O senador Romero Jucá participou nesta sexta-feira, 8, da solenidade que comemora os 10 anos de instalação do Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRR), localizado no município de Caracaraí.

A programação contou com registros da história da unidade que já contribuiu com a formação profissional de mais de 1600 pessoas de oito municípios, além de homenagens a parceiros e pioneiros .

Um deles é Magno dos Santos, que ingressou no Campus em seu primeiro ano de funcionamento. Hoje, ele coordena o curso Técnico em Agropecuária, no qual foi formado, auxiliando na profissionalização de aproximadamente, 150 alunos.

“É uma satisfação ajudar no desenvolvimento dessa instituição. Meu retorno como profissional, mostra que a unidade cumpriu o seu papel. É desse trabalho que vivo e tiro minha renda e tenho certeza, que a formação de novos profissionais vai ajudar no desenvolvimento do agronegócio do Estado, base da nossa economia”, disse o coordenador.

Romero Jucá também faz parte dessa história. Na época em que foi governador do Estado, ele contribuiu com a instalação da antiga Escola Técnica, que se transformaria posteriormente, no IFRR.

Para o campus de Novo Paraíso, o senador garantiu o título de propriedade da área e, este ano, recursos para melhorias na infraestrutura do Campus. “Agradecemos muito ao senador Romero Jucá. Ele fez dois compromissos com a nossa instituição. O primeiro foi um título definitivo que já está conosco. E mais recentemente, ele garantiu R$ 800 mil de emenda impositiva que vamos aplicar na construção de alojamentos e outras ampliações”, explicou o diretor geral do Campus Novo Paraíso, Eliezer Nunes.

Os novos projetos contemplam ainda, a instalação de Polo Tecnológico no Campus, que pode ser tornar o primeiro da Região Norte. “Nós temos 10 polos desse tipo no Brasil, mas nenhum na Região Norte. Quero trazer essa estrutura para Roraima e, especialmente, para o Campus Novo Paraíso porque acredito na capacidade de desenvolvimento dessa unidade e confio na nessa equipe que tem 71% com titulação de mestres ou doutores. Esse Campus é um importante agente de transformação social, dessa região”, disse o senador.