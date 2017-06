IFRR no Amajari forma segunda aluna estrangeira

Dedicação, superação, garra e determinação. Assim tem sido a trajetória de Milangel Carolina Guerrero Camarillo, 18, que apresentou na noite desta quarta-feira, 28, o relatório de estágio para tornar-se a segunda venezuelana a concluir um curso técnico pelo Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima.

O relatório de estágio apresentado à banca formada pelos professores Jacinta Rodrigues (orientadora), Roberson Carvalho e Karine Kelly Oliveira, recebeu a nota máxima, 10, e tratou das atividades de manejo de caprinos e manutenção dos sistemas agroflorestais. Na parte de reprodução de alevinos, tratou do estágio na Estação de Balbina em Presidente Figueiredo (Amazonas).

Para chegar a esse momento, Milangel teve que vencer alguns desafios, como o de fazer o estágio curricular, elaborar o relatório e ainda se dividir na assistência à sua mãe Milagros Camarillo Pérezque, que sofreu recentemente um AVC (Acidente Vascular Cerebral), e ainda está em fase de recuperação. Outra intempérie da vida ocorreu aos 11 anos de idade, quando ela e a mãe tiveram que mudar de Los Teques, uma cidade próxima a Caracas (VE), para Santa Elena de Uairém, fronteira com o Brasil. Devido a questões financeiras, e no Brasil não ser cobrado fardamento, ela precisou estudar na cidade de Pacaraima, onde cursou todo o ensino fundamental.

Conforme Milangel, no 9.º ano da escola estadual tomou conhecimento da existência do Campus Amajari e mesmo sabendo que teria de morar longe da mãe, se inscreveu no processo seletivo do curso Técnico em Agropecuária e foi selecionada.

Começaria aí mais uma barreira: morar longe de casa e em um alojamento, tudo para não deixar escapar a chance de concluir o Ensino Médio, ter boa educação e assim buscar realizar seu sonho de criança: o de se tornar médica veterinária. Foram três anos morando no alojamento feminino do CAM para chegar a esse momento.

“Durante todo esse tempo que fiquei alojada, acho que o mais difícil foi ficar longe de casa, mas vivenciar esse momento também me ensinou muitas coisas, como conviver com pessoas diferentes, aceitar as pessoas do jeito que elas são, conhecer outras culturas e ensinar um pouco da minha, também”, disse Milangel.

Como ela mesma comenta antes da apresentação do relatório, o sentimento era de ansiedade, frio na barriga, mas de segurança por dominar bem o que iria apresentar a banca. E o resultado não poderia ser outro, que foi ser aprovada com nota 10. Agora, concluída essa fase acadêmica e questionada se pretendia voltar à Venezuela, a aluna descartou essa possibilidade.

Os planos delas envolvem mudar para Boa Vista, conseguir um emprego na área técnica e ingressar na faculdade. “Sempre sonhei em ser veterinária e vou correr atrás disso e de um trabalho em Boa Vista, seja de assistência técnica, em casa veterinária. Sei que não será fácil, mas tenho esperança de conseguir”, comentou.

Elogios ao esforço, dedicação e garra da aluna foram destaques pela banca. A orientadora Jacinta Rodrigues comentou que acompanhou Milangel desde quando a aluna chegou ao IFRR e se sentiu contente em ser convidada para orientar. “Pela aluna que ela é, esforçada, dedicada, fiquei muito lisonjeada com esse convite. Eu vi a dificuldades que ela enfrentou e apesar de tudo, a gente observa que ela veio com objetivo e o resultado não poderia ser outro”, frisou.

Rebeca Lopes