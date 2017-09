IFRR leva ações sociais à comunidade do Bonfim

A manhã deste sábado, 16, foi movimentada no Município do Bonfim, pois o Campus Avançado Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR), por meio do IF Comunidade, levou diferentes ações sociais à população local e do entorno.

Esta foi a primeira vez que o campus promoveu o evento, que é uma das uma das principais ações de extensão do IFRR. O tema escolhido foi “Agricultura familiar a caminho da segurança alimentar: o uso (in)seguro de defensivos agrícolas”.

Para tratar do assunto, foi realizada uma mesa-redonda com professores do campus, o presidente da Associação dos Hortifrutigranjeiros de Boa Vista (Hortivida), Francisco Canindé, e o chefe-geral da Embrapa-RR, Otoniel Ribeiro Duarte. O objetivo foi discutir com a comunidade alternativas para uma produção agrícola que seja socioambientalmente responsável.

Outras atividades também foram desenvolvidas, a exemplo da exibição de curtas-metragens e da apresentação do projeto de extensão “Rodamoinhos da leitura”, da aluna do curso Técnico em Administração Sumaira Andrade. Para ela, a iniciativa facilitou a divulgação de um trabalho que pode contribuir para a educação e o desenvolvimento local. “O que pretendemos é incentivar o interesse pela literatura, leitura e produção textual”, explicou.

A professora da rede municipal Valdecíria Estevam Richil foi uma das participantes do evento. Ela destacou que ele foi uma boa iniciativa, porque trouxe novas perspectivas de aprendizado, não só para ela, como para a filha de 13 anos. “Ela está no 8.° ano e eu espero que um dia ela estude aqui [campus], por isso eu fiz questão de trazê-la”, revelou.

O diretor-geral do CAB, Arnóbio Magalhães, e o coordenador de Extensão, Amarildo Ferreira, enfatizaram que o empenho dos estudantes e dos professores foram essenciais para a organização e o desenvolvimento das ações – pensadas para atendar às demandas locais. “É uma felicidade poder receber a comunidade e aproximá-la das nossas ações em um dos eventos mais consolidados do IFRR”, complementou Ferreira.

Os pró-reitores de Extensão e de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica do IFRR, Nadson Castro dos Reis e Fabiana Sbaraini, respectivamente, também acompanharam a programação. “Esperamos que todos tenham aproveitado a manhã de troca de experiências e conhecimentos, tão importantes para o desenvolvimento do Município do Bonfim. Além disso, agradecemos o apoio de cada um, pois vocês são indispensáveis para fortalecer a instituição”, disse Fabiana, que no evento representou a reitora Sandra Mara Botelho.

Nesta edição do IF Comunidade, o CAB contou com a parceria do Campus Boa Vista (CBV), que levou o serviço de aferição de pressão e uma apresentação de robótica aos participantes. As atividades foram realizadas por alunos dos cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em Eletrônica, sob a orientação do diretor de Ensino da unidade, Ananias Noronha Filho.

IF Comunidade

O evento é uma das principais ações de extensão do IFRR, desenvolvido por todos os campi. Ele permite que o público atendido conheça diferentes serviços relacionados aos cursos ofertados pelo IFRR e contribui para a aproximação do instituto com a comunidade.

Laura Veras