IFRR lança catálogo de artesanato em comunidade indígena

O Instituto Federal de Roraima (IFRR) lançou nesta terça-feira, 20, na Comunidade do Maturuca, Município do Uiramutã, Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, a partir das 16 horas, o primeiro catálogo de artesanato, resultado dos cursos oferecidos por meio do programa do governo federal Mulheres Mil.

A reitora Sandra Mara Dias Botelho, o diretor-geral do Campus Amajari, George Sterfson Barros, o pró-reitor de Extensão, Nadson Castro, com coordenadores do programa e técnicos da instituição, participam do lançamento, que ocorre no malocão comunitário.

Com o objetivo de atender mulheres em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, oferecendo oportunidade para que aprendam uma profissão e tenham renda, o Mulheres Mil vem sendo desenvolvido pelo Instituto Federal de Roraima desde 2008.

Novecentas e trinta e três mulheres foram atendidas, de 2013 até este ano, pelos Campi Amajari, Boa Vista Centro, Novo Paraíso, Bonfim e Zona Oeste. Isso significa que o IFRR conseguiu levar, de norte a sul do estado, cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) com carga horária de, no mínimo, 160 horas.

Pelo Campus Amajari, foram mais de 200 mulheres que participaram de três cursos: Molho de Pimenta; Artesanato e Pintura em Tecido; e Padeiro. As localidades atendidas estão todas em áreas indígenas: Guariba (Amajari), Boca da Mata (Pacaraima) e Maturuca (Raposa-Serra do Sol), onde será lançado o catálogo.

De acordo com a diretora de Ensino do CAM, Pierlangela Cunha, que coordenava o programa antes de assumir a direção de Ensino, em outubro deste ano, pode-se dizer que o Mulheres Mil garantiu a várias mulheres a oportunidade de mudar de vida, aprendendo uma profissão e tendo hoje renda própria.

O acompanhamento do pós-curso é enfatizado por Pier como importante, e isso tem sido feito por meio da divulgação dos trabalhos e de pegar as mulheres em suas comunidades e levá-las para expor seus produtos em eventos como feiras, fóruns, festejos, entre outros.

Além disso, a confecção do catálogo contendo, nesta primeira edição, um destaque especial ao Campus Amajari, também foi comemorado. “O catálogo vai ajudar a divulgar os trabalhos dessas mulheres, que se tornam empreendedoras e multiplicadoras dentro da própria comunidade, para que mais pessoas possam conhecer e comprar”, disse Pier.

Para a gestora institucional do Programa Mulheres Mil do IFRR, Maria da Natividade Alves de Oliveira, o catálogo é resultado do esforço conjunto de todos os campi. “É uma felicidade poder finalizar o trabalho com esse catálogo”, comentou.

Rebeca Lopes