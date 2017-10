IFRR: inscrições para professor e tutor de cursos de pós-graduação a distância terminam nesta quarta-feira

As inscrições aos processos seletivos simplificados para a formação de cadastro de reserva de professores formadores e tutores presenciais e a distância que irão atuar nos cursos de pós-graduação lato sensu em Docência da Língua Espanhola, Docência na Educação Física Escolar e Educação: métodos e técnicas de ensino encerram-se nesta quarta-feira, dia 1.º de novembro.

Quem ainda não acessou os editais 20 e 21, de 11 de outubro de 2017, do Departamento de Educação a Distância do Campus Boa Vista (Dead-CBV), referentes a ambos os processos, deve fazê-lo por meio do endereço http://boavista.ifrr.edu.br, no menu “Contratação de Profissionais Temporários”.

Os cursos serão ofertados por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC).

Vagas

As vagas são para os polos de Boa Vista, Pacaraima, Rorainópolis, Mucajaí e Normandia. Os tutores terão carga horária de 20 horas semanais, e os professores formadores ministrarão disciplinas com cargas horárias que variam entre 30 e 40 horas.

Remuneração

Para concorrer às vagas de tutor, exige-se titulação de graduação e experiência mínima de um ano no magistério básico ou um ano no magistério superior, para o recebimento de bolsa de fomento mensal no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), enquanto exercer a função.

Já para as vagas de professor formador I, exige-se formação mínima de especialista e experiência mínima de três anos no magistério superior, para o recebimento de bolsa mensal no valor R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a cada 15 horas-aula.

No caso das vagas para professor formador II, exige-se formação mínima de mestrado e experiência mínima de um ano no magistério superior para o recebimento de bolsa mensal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a cada 15 horas-aula.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3621-8011(Dead).

Virginia Albuquerque