IFRR: inscrições para o seletivo do campus zona Oeste termina nesta quarta-feira

Quarta-feira, 24, é o último dia para os interessados em concorrer a uma das 87 vagas remanescentes para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Comércio e em Serviços Públicos, disponibilizadas pelo CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima).

Das 87 vagas, 40 são para o curso de Comércio e 47 para o de Serviços Públicos, com reserva de cotas relacionadas ao programa de Ações Afirmativas. Os detalhes a respeito de critérios de seleção e documentação podem ser obtidos acessando o link: http://www.ifrr.edu.br/campi/zona-oeste/processo-seletivo/editais/processo-seletivo-simplificado-2018-1-vagas-remanescentes.

Para se inscrever é preciso que o responsável compareça com comprovação de documento oficial ou procuração simples, sobre o vínculo familiar com o candidato menor de idade.

As inscrições estão sendo efetuadas na Sala da Comissão do Processo Seletivo do CBVZO, no CBV (Campus Boa Vista Centro), na avenida Glaycon de Paiva, número 2.496, no Pricumã, no horário das 7h30 às 13 horas.

Curso Técnico de Comércio

Trabalha conhecimentos para formar profissionais com habilidades e competências para atender às demandas do segmento do comércio, com capacidade para desenvolver atividades de planejamento e de supervisão nos setores de atuação; compreender o empreendimento de negócios ligados à comercialização de bens e serviços; e aplicar diretrizes organizacionais, visando à competitividade no mercado.

Curso Técnico de Serviços Públicos

O curso tem o objetivo de formar profissionais direcionados carreira em instituições governamentais, especializando-os em funções de gestão intermediária no atendimento, no apoio administrativo e no controle dos procedimentos organizacionais, para que possam atender aos processos produtivos da atividade pública.

