IFRR: inscrições para o Processo Seletivo para Cursos Técnicos Subsequentes e Vestibular 2017.2 seguem até o dia 10

O Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para Cursos Técnicos Subsequentes e Vestibular 2017.2. As inscrições serão realizadas no período de 26 de junho de 2017 a 10 de julho de 2017, somente via internet.

De acordo com os editais, serão ofertadas 140 vagas para os cursos técnicos subsequentes, distribuídos entre os cursos Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática. Já para o vestibular, serão ofertadas 18 vagas somente para o curso superior de Licenciatura em Educação Física.

“O Campus Boa Vista conclama os estudantes que concluíram o ensino médio e que têm interesse em se profissionalizar por meio de curso técnico a aproveitar essa oportunidade. Muitos postos de trabalho exigem formação técnica e mão-de-obra qualificada, e o Instituto Federal de Roraima vem ganhando cada vez mais espaço no cenário local e regional com muita competência, confirmando a marca de excelência da instituição. Outra oportunidade é o acesso ao ensino superior por meio do vestibular para a Licenciatura em Educação Física. Estamos à disposição para esclarecimentos e orientações sobre essas oportunidades de ingresso”, ressaltou a diretora-geral do campus.

Posto de inscrição

Será disponibilizado, durante o período de inscrição (exceto nos fins de semana), um local para os candidatos, com acesso à internet, para a efetivação da inscrição, nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 14h às 17h. O candidato se responsabilizará pela efetivação da inscrição.

As informações referentes aos certames estão nos editais disponíveis, na página institucional do CBV, no endereço http://boavista.ifrr.edu.br/

Virginia Albuquerque