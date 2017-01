IFRR: Inscrições para curso básico de Libras encerra nesta quinta-feira

Até esta quinta-feira, 12, o Campus Boa Vista Zona Oeste do Instituto Federal de Roraima (CBVZO-IFRR) estará com inscrições abertas para o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que será ofertado no período de 16 de janeiro a 3 de fevereiro.

Para fazer a inscrição, o interessado deve procurar, das 8h às 12h e das 13h às 17h, a sala de Pós-Graduação do Campus Boa Vista Centro (CBVC), na Avenida Glaycon de Paiva, n.º 2496, Pricumã. É necessário apenas preencher uma ficha cadastral com o endereço residencial, o RG e o CPF.

Estão sendo oferecidas 20 vagas para o curso, que terá carga horária de 40 horas. Conforme explicou o tradutor e intérprete de Libras do CBVZO, William Jônatas, podem participar todas as pessoas a partir de 14 anos de idade. “O nosso objetivo é difundir o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais como meio de inclusão, capacitação profissional, acessibilidade e segunda língua. É esperado que o curso contribua para o respeito entre surdos e ouvintes, e para a valorização da diversidade cultural e linguística da comunidade surda de Boa Vista”, ressaltou.

As aulas serão ministradas na sala 303 do Campus Boa Vista Centro. Nas duas primeiras semanas o horário será das 14h às 17h e, na última semana, das 14h às 16h. O curso é gratuito e será dividido entre aulas teóricas e práticas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (95) 98101-4765.

Laura Veras