IFRR inicia prazo para renovação de matrícula do Campus Amajari

O prazo para renovação da matrícula dos alunos veteranos dos cursos presenciais do Instituto Federal de Roraima/Campus Amajari (IFRR-CAM), incluindo o superior de Tecnologia em Aquicultura, iniciou nesta segunda-feira, 23, e se estende até dia 3 de fevereiro.

Pais ou responsáveis pelos alunos devem procurar a Coordenação de Registro Acadêmico (Cores) da unidade, que fica na sede do campus, localizada na Rodovia Antonino Menezes da Silva (antiga RR 342), Km 03, das 8h às 18 horas, exceto aos finais de semana.

Devem renovar a matrícula os alunos do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio, tanto regular quanto da EJA (Educação de Jovens e Adultos); Técnico em Aquicultura integrado ao ensino médio; e os do curso superior de Tecnologia em Aquicultura. As aulas do primeiro semestre retomam dia 06 de fevereiro.

De acordo com dados da Cores, são 295 alunos, sendo 266 dos cursos técnicos e os demais do superior. Quem mudou de endereço deve apresentar cópia do comprovante de atualizado. Também serão renovados o termo de compromisso e o termo de autorização de uso da voz e da imagem. Os modelos dos documentos estão disponíveis na Cores.

Outras informações podem ser solicitadas pelo telefone (95) 3593-1143.

Rebeca Lopes