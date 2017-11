IFRR inaugura laboratório de Matemática na Escola Estadual Ana Libória

O Instituto Federal de Roraima (IFRR), por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), inaugurou, na quarta-feira, 8, um laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática na Escola Estadual Ana Libória, localizada em Boa Vista (RR). A iniciativa vai possibilitar uma formação diferenciada para a comunidade acadêmica da instituição.

O coordenador-geral do programa no instituto, professor Paulo Russo, explicou que o espaço é fruto do esforço de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática do Campus Boa Vista (CBV), que atuam na escola e verificaram a dificuldade de aprendizado da disciplina. “Apoiados pelo Pibid, pelo coordenador de área, Adnelson Jati, e pela coordenadora da escola, Maria José Santana, eles [estudantes] conseguiram adaptar o laboratório em uma das salas, para ajudar no processo de ensino-aprendizagem da Matemática”, contou.

Magno Pereira é um dos estudantes do IFRR que faz parte do projeto. Para ele, a experiência de apresentar a disciplina de uma forma lúdica é positiva porque contribui para desmitificar e favorecer o ensino-aprendizagem da Matemática. “Esse é um ponto de partida que visa ajudar todos os estudantes da escola; é um espaço democrático que tem a possibilidade de se tornar multidisciplinar, abordando outras disciplinas”, complementou.

Na mesma tarde, a equipe do IFRR também promoveu a I Amostra de Matemática, que incluiu apresentações sobre a história dos números, de alguns matemáticos, e ainda a exposição de trabalhos e a promoção de jogos na área. Além de estudantes, participaram da tarde de aprendizado gestores e professores da escola.

Pibid

Por meio do programa, que é vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (Proen), os futuros professores formados pelo IFRR têm a possibilidade de fomentar sua iniciação à docência e aperfeiçoar sua formação, ao mesmo tempo em que contribuem para a melhoria da qualidade da educação básica pública.

Atualmente, o programa atende sete escolas do estado, graças ao trabalho de 71 estudantes de cursos de licenciatura do instituto, que desenvolvem projetos nas áreas de Biologia, Educação Física, Letras/Espanhol e Matemática, sob a supervisão de professores de educação básica e a orientação de docentes do IFRR.

Laura Veras