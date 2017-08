IFRR firma acordo de cooperação com a Univirr

Na manhã desta terça-feira, dia 22, as reitoras do Instituto Federal de Roraima (IFRR) e da Universidade Virtual de Roraima (Univirr), Sandra Mara Botelho e Júlia América, respectivamente, assinaram um acordo de cooperação que garantirá, por parte do instituto, a utilização do espaço físico dos polos de apoio presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) vinculados à Univirr.

A iniciativa vai contribuir para o atendimento às demandas de diferentes regiões de Roraima, pois os polos listados no termo de cooperação estão localizados nos Municípios de Boa Vista, Amajari, Alto Alegre, Pacaraima, Uiramutã, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz.

Para as reitoras das instituições, o acordo será importante para ampliar a oferta de cursos a distância e reforçar o compromisso do IFRR e da Univirr de levar educação, inclusive às localidades de difícil acesso no estado, por meio de uma modalidade inovadora e acessível, que é a Educação a Distância (EaD).

A assinatura do acordo foi acompanhada pelo diretor de Políticas de Educação a Distância do IFRR, Robermilton Sant’anna, pela pró-reitora de Extensão em exercício, Ana Cláudia Lopes, e pelo coordenador da UAB no instituto, Antônio César Barreto, além do vice-reitor da Univirr, José Gomes, e dos pró-reitores de Ensino e de Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica da universidade.

Laura Veras