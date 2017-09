IFRR faz consulta pública para definir nova Organização Didática

A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Roraima (Proen-IFRR) disponibilizou, para consulta pública, a versão preliminar da nova Organização Didática do IFRR, no link https://goo.gl/GJGnBs. Ela irá reger as decisões didático-pedagógicas desenvolvidas no âmbito institucional. A comunidade em geral pode contribuir enviando sugestões, até o dia 3 de outubro de 2017, para o e-mail organizacaodidatica@ifrr.edu.br.

No documento, estão regulamentados os trâmites e os processos educacionais que envolvem o instituto, como as regras de seleção, admissão, matrícula e transferência; a organização curricular, o planejamento e os planos de ensino; a organização dos cursos ofertados, os sistemas de avaliação; os direitos e os deveres dos discentes e dos docentes, entre outros.

