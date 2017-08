IFRR: estudantes de cursos técnicos participam de palestra sobre primeiros socorros

Profissionais do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) do Amajari ministram, nesta quarta-feira, dia 9, no Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima, palestra sobre primeiros socorros para estudantes de três turmas. O evento ocorre na biblioteca, das 16h às 18h.

A palestra faz parte da disciplina Saúde e Segurança no Trabalho, ministrada pelo professor Rodrigo Barros. O público-alvo são alunos do 1.º ano dos cursos técnicos de Agropecuária e Aquicultura, e do superior de Tecnologia em Aquicultura, mas os demais também podem participar.

O objetivo é repassar noções de primeiros socorros, e, devido à área de atuação dos futuros técnicos ser o campo e demandar muitas aulas práticas durante o curso, também serão abordados assuntos como acidentes e ataques de animais peçonhentos.

Com as noções que os profissionais do Samu vão apresentar, os estudantes poderão fornecer auxílio inicial em situações de perigo. “A ênfase da disciplina é fazer com que o estudante tenha conhecimento sobre saúde e segurança no trabalho, levando-o a entender os perigos inerentes às atividades que está exercendo para prevenir acidentes”, comentou Barros.

Conforme o professor, quem trabalha no campo, principalmente por realizar atividades a céu aberto, precisa ter o cuidado de usar equipamentos de proteção individual em razão de ataques de animais peçonhentos.