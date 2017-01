IFRR: Encontro Pedagógico do Campus Amajari acontece nesta semana

Com o tema “Práticas Pedagógicas e Interculturalidade: saberes integradores para uma Educação Emancipadora na Educação Profissional e Tecnológica”, o Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima, distante 156km da capital, promove de 1º a 03 de fevereiro, de 8h às 18h, o X Encontro Pedagógico.

O evento, que acontece na biblioteca, faz parte da programação anual da escola e tem como objetivo proporcionar momentos de integração, reflexão e formação no tocante a relação da prática pedagógica e a interculturalidade no contexto da Educação Profissional e Tecnológica.

Entre professores e a equipe técnico-pedagógica devem participar em torno de 50 profissionais. De acordo com a coordenadora pedagógica do Campus Amajari, Luana Lobo, o evento contará com a abordagem de temáticas relevantes ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que potencializem a educação intercultural no ensino profissional e tecnológico, através de palestras, oficias e grupos de trabalhos.

Programação

A programação inicia às 8h, com apresentação cultural com o professor de música, Lucas Lima e equipe, seguida das boas-vindas pelo diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros. A palestra do primeiro dia versa sobre o tema do evento e ficará a cargo dos professores-doutores Adriane Melo de Castro Menezes e Rodrigo Mesquita, ambos da Universidade Federal de Roraima – UFRR.

No dia 02 serão duas oficinas. Uma sobre “Avaliação da aprendizagem e a valorização das diferenças: componentes do ato pedagógico”, com a professora mestra Catarina Janira Padilha (Escola Municipal Vovô Dandãe) e a outra, “Planejamento integrado no contexto da diversidade”, com o doutor José Airton da Silva Lima (Universidade Virtual de Roraima – UNIVIRR).

Pela manhã do último dia, a dinâmica será por meio de Grupos de Trabalho, um sobre “Técnicas de ensino e interculturalidade: a (re)construção do fazer pedagógico”, com doutor João Paulino da Silva Neto (UFRR), e “Indisciplina, motivação e aprendizagem: desafios e possibilidades”, com a especialista Virgínia Marne da Silva Araújo dos Santos.

A parte da tarde será destinada ao planejamento coletivo dos docentes com a equipe da Coordenação Pedagógica (COPED), Coordenações de Cursos Técnicos (CCTEC) e Departo de Ensino (DEN).

