IFRR: Encontro de Egressos debaterá o “Mundo do trabalho e os desafios do empreendedorismo”

Nos dias 8 e 9 de novembro, no auditório do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR), será realizado o “Encontro de Egressos: Mundo do trabalho e os desafios do empreendedorismo”, que tem como público-alvo egressos e alunos regularmente matriculados nos cursos ofertados pelo campus.

O encontro tem como finalidade proporcionar a participação de alunos e egressos em atividades que suscitem a troca de experiências, além de contribuir para o levantamento de dados estatísticos sobre os egressos no mercado de trabalho.

Outro objetivo é mapear as oportunidades atuais de trabalho e as competências necessárias para seu eficaz e efetivo desempenho, assim como avaliar a oferta de cursos e as respectivas ementas e matrizes curriculares, e sua qualidade em relação à adequação e às exigências das carreiras no mundo do trabalho atual.

Evento

O acompanhamento de egressos do IFRR segue as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e se constitui em uma ação importante, na medida em que possibilita o levantamento de informações em relação à situação dos ex-alunos no mundo do trabalho, fornecendo dados imprescindíveis para o planejamento, a definição e a retroalimentação das políticas educacionais da instituição.

Egresso

O egresso do IFRR é o acadêmico que concluiu o curso técnico, a graduação ou a pós-graduação e recebeu, ao longo dessa experiência, um acervo de valores e de conteúdos científicos, acumulou competências e habilidades, qualificou-se e colou grau para atuar como profissional plenamente habilitado.

“Uma instituição de educação não finaliza seu compromisso e responsabilidade social com o desfecho formal da qualificação do aluno. O acompanhamento do desempenho do exercício profissional, seja na carreira para a qual foi formado, seja em outra área do mundo do trabalho pela qual o egresso tenha optado, também integra as exigências do compromisso e da responsabilidade social da instituição. Essa visão implica que, nas instituições de ensino superior, haja políticas e planos de ação capazes de implementar, além de todo o trabalho formativo, o acompanhamento e a atenção ao egresso”, completou a diretora de Extensão do CBV, professora Marilda Vinhote Bentes.

Inscrições

As inscrições para o encontro começam nesta terça, dia 17, e seguem até dia 8 de novembro, por meio do endereço eletrônico: http://boavista.ifrr.edu.br/extensao/cursos/como-participar

Programação

A programação do encontro está repleta de atrações como: palestras, mesas-redondas, grupos de trabalhos, relatos de experiências, oficinas, minicursos, exposições, atividades culturais e outras atividades desenvolvidas por alunos e professores de diversos cursos.

Virginia Albuquerque