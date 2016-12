IFRR e UFRR promovem debate sobre reforma do ensino médio

A palestra que debateu a reforma do ensino médio ocorreu nesta segunda-feira, dia 19, no Auditório Professor Alexandre Borges, da Universidade Federal de Roraima. O evento, que teve a participação da pegagoga do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)Nilva Schroeder,foi promovido pelo Instituto Federal de Roraima (IFRR)em parceria com Universidade Federal de Roraima (UFRR).

A Medida Provisória 746/16, que trata da reforma, tem sido tema de discussões, nos últimos meses, em escolas, universidades e em outras instituições como sindicatos de professores e entidades estudantis. Nasegunda-feira, foi a vez de Roraima entrar no debate. O encontro foi realizado no período da tarde e contou com a presença de professores de instituições de ensino federais e estaduais, além de estudantes.

A palestrante,Nilva Schroeder, que, no momento, atua em cooperação técnica no Instituto Federal de Brasília (IFB)e já foi diretora de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), elogiou a iniciativa do Instituto Federal de Roraima.

“É muito importante, neste momento histórico, esse tipo de iniciativa, pois o grande desafio é acolher os jovens brasileiros na escola.Nós precisamos dialogar para entender como vamos suprir as necessidades desses estudantes. Também é preciso que todas as instituições que estão aqui pensem de que maneira irão receber esses alunos depois da reforma”, disse. “Para implantar escolas de tempo integral, é preciso capacitar professores e técnicos, além de construir espaço físico adequado para essa nova modalidade. Portanto, tudo indica que não teremos condições de ter ensino integral”, concluiu.

O reitor da UFRR, professor Jefferson Fernandes do Nascimento, agradeceu a parceria em uma atividade tão importante para o momento que a educação está atravessando. “Sabemos que a reforma do ensino médio já vinha sendo discutida há um certo tempo, mas o que precisa ser debatido é a forma como está sendo feita, por meio de medida provisória, porque entendemos que não é esse o mecanismo mais correto de fazer uma reforma tão importante”, disse.

Já a reitora do IFRR, professora Sandra Mara de Paula Dias Botelho, durante a abertura da palestra,destacou o grande desafio das instituições de ensino para adequar-se à reforma. “A reforma é um grande desafio para as instituições que atuam com o ensino médio, principalmente com o ensino médio técnico, como é o nosso caso”, frisou.

Nenzinho Soares