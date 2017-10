IFRR e Receita Federal irão celebrar convênio para cooperação de estágios

A reitora do Instituto Federal de Roraima, professora Sandra Mara Botelho, se reuniu, na manhã desta terça-feira, 17, com o delegado da Receita Federal de Roraima, Omar Rubim, e com o secretário adjunto do órgão, Roberto Paulo dos Santos e com a Pró-reitora de extensão em exercício Ana Claudia Lopes. Na pauta, os gestores das duas instituições debateram uma parceria por meio de um convênio de cooperação de estágio, que será celebrado nos próximos dias, para atender formados do Campus Avançado do Bonfim e das unidades de Boa Vista.

O Campus Avançado do Bonfim (CAB) é a unidade do IFRR que oferta o curso de Comércio Exterior; e a Receita Federal, o órgão do governo responsável pelos trâmites aduaneiros de importação e exportação de produtos e mercadorias em geral. Portanto, o convênio vai permitir que os alunos vivenciem, na prática, as situações do dia a dia, analisando como são feitas as operações do comércio exterior.

O CAB oferta o curso de Tecnológico em Comércio Exterior, com duração de 1.200 horas e com currículo que traz as disciplinas essenciais para o exercício da profissão. O aluno é capacitado para entrar rapidamente no mercado de trabalho e atuar em instituições públicas e privadas, como bancos e corretoras de câmbio, além de comércio de importação e exportação.

Para o delegado da Receita Federal, Omar Rubim, a área de comércio exterior no estado é muito promissora. “Em Roraima, nós temos uma abrangência muito grande de incentivos para a importação e a exportação. Temos a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Boa Vista, a Zona Franca Verde e as Áreas de Livre Comércio de Pacaraima e Bonfim, que foram implantadas por meio do Decreto 6.614/2008, e esse convênio vai permitir aos alunos do curso de Comércio Exterior e também aos de outros cursos o acesso às atividades técnicas realizadas na prática por eles mesmos. Para isso, vamos fazer um treinamento para apresentação da estrutura de trabalho e de orientação para viajantes”, disse.

Para a reitora do IFRR, Sandra Mara, a parceria com a Receita Federal é sempre positiva porque esta é, acima de tudo, uma instituição de credibilidade que tem uma responsabilidade muito grande para com o país. “Mais uma vez a parceria está sendo reforçada para atendimento aos nossos alunos. Agora, por meio do estágio, eles não sairão apenas com a visão do curso, mas também da profissão. E, para nossa instituição, isso é algo muito importante”, afirmou.

Nenzinho Soares