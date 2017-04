IFRR e Prefeitura de Boa Vista se reúnem para avaliar possibilidade de parcerias

Na terça-feira, 25, gestores do Instituto Federal de Roraima (IFRR) e representantes da Prefeitura de Boa Vista se reuniram, no Gabinete da Reitoria do instituto, para debater possíveis parcerias em projetos de inovação na área tecnológica.

Entre os presentes estavam a reitora do IFRR, Sandra Mara Botelho; o vice-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique Machado; os pró-reitores Fabiana Sabaraini, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Gradução e Inovação Tecnológica; Nadson Castro, da Pró-Reitoria de Extensão; Sandra Grützmacher, da Pró-Reitoria de Ensino; Diogo Saul, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional; e o diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica, Vinícius Tocantis.

A reunião é resultado da ação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFRR. O diretor do núcleo, Vinícius Tocantis, que coordenou o encontro, vem dialogando com os setores da instituição sobre a gestão das atividades de inovação tecnológica e sobre a necessidade de articulação com outras instituições. A prefeitura foi convidada porque pretende lançar, em breve, edital para seleção de projetos de cooperação técnica na área de inovação com instituições de ensino superior, entre elas o IFRR.

Buscar soluções, no âmbito acadêmico, para as demandas sociais por meio de projetos inovadores, essa é a proposta da prefeitura. O vice-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique Machado, explicou que a ideia é selecionar projetos por meio de premiação, estimulando a competitividade. “Poderá haver contrato de serviço se o projeto for de grande relevância social”, explicou.

A reitora do IFRR, Sandra Mara Botelho, disse que a possibilidade de parceria com a prefeitura na área de inovação tecnológica alegra os gestores da instituição. “Ficamos felizes em contribuir com a sociedade por meio de propostas, vindas de alunos e professores da instituição, na área de inovação tecnológica, um dos tripés da missão institucional”, frisou.

Ela também ressaltou que os conceitos de empreendedorismo e inovação já fazem parte das atividades desenvolvidas no IFRR, citando como exemplo o aplicativo para cadastro de voluntários à doação de sangue, apresentado no evento Doutores da Informática, realizado em 2016.

Para concretizar a participação no edital, é necessário embasamento legal aprovado pela Advocacia-Geral da União, conforme esclareceu o pró-reitor de Extensão, professor Nadson Castro. Além disso, é preciso delimitar, com bastante clareza, as linhas dos projetos e o vínculo institucional, explicou a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, Fabiana Sbaraini. Ela aproveitou para destacar que diversas pesquisas e projetos na área tecnológica já vêm sendo realizados, inclusive alguns com bolsas de pesquisa e extensão.

Ao final da reunião, o professor Tocantis disse que estava feliz pela possibilidade de parceria e falou da preocupação do NIT com o empreendedorismo institucional. Enfatizou a importância do comprometimento de todas as unidades do IFRR em redimensionar a visão do aluno para se perceber como potencial empresário. Acrescentou que, além de planos de negócios, o passo seguinte é a implantação de incubadoras, por serem uma possibilidade de pôr em prática a ação empreendedora dos estudantes e da instituição para atender a sociedade local.

Sofia Lampert