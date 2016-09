IFRR: curso de Licenciatura em Letras-Espanhol e Literatura Hispânica organiza evento para profissionais da área

O IX Encuentro de Profesores y Académicos de Lengua Española del IFRR será realizado no período de 24 a 28 de outubro, no Campus Boa Vista Centro (CBVC-IFRR) e, nesta edição, debaterá El desafíos de la interdisciplinaridad en los estudios de ELE.

A temática do evento será desenvolvida a partir dos seguintes eixos: A interdisciplinaridade e a formação de professores; a interdisciplinaridade e os estudos de linguagem e a interdisciplinaridade e o estudo da cultura e da literatura.

Encontro

O encontro é a culminância do projeto desenvolvido por professores e acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras-Espanhol e Literatura Hispânica do CBVC, ao longo de quatro meses. “Nesse período, docentes e acadêmicos do curso interagem em um ambiente favorável ao debate, discussões, trocas de experiências, intercâmbios de ideias, voltados às ramificações do tema escolhido, de acordo com a necessidade do curso, propiciando assim uma formação acadêmica que articule competência cultural, científica, linguística e postura reflexiva”, destacou a coordenadora do projeto, professora Marilda Vinhote Bentes.

Objetivo

O principal objetivo do evento é proporcionar um espaço de socialização de teorias e produções acadêmico-científico- culturais, no qual são compartilhados diversos saberes, que embasam os novos desafios da área educacional, em uma relação recíproca entre a formação de professores e a docência da língua espanhola como língua estrangeira.

Público-alvo

O encontro tem como público-alvo, além de acadêmicos, professores e estudiosos, pesquisadores da área de letras e demais áreas das ciências sociais e humanas, que tenham em comum os estudos das línguas, abrangendo a educação, a literatura, a arte, a antropologia, a geografia, as relações internacionais, a história da cultura espanhola, assim como os admiradores da língua cervantina.

Para a organização do evento professores e alunos participam, até o mês de outubro, de reuniões pedagógicas, comissões, discussões, debates, seminários, ensaios de manifestações artísticas, produções de artigos, confecção de banners e palestras.

Programação

O evento terá uma vasta programação composta por: conferência de abertura e de encerramento, mesas-redondas, minicursos, palestras, apresentações de banners, comunicações orais, apresentações culturais, sarau, produção de livro resumo, produção de informativos e a festa Noche Caribeña.

Mais informações podem ser encontradas no site do encontro, no endereço: http://boavista.ifrr.edu.br/encuentro

Virginia Albuquerque