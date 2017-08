IFRR: curso de Gestão Hospitalar alcança nota 4 em avaliação de Renovação de Reconhecimento

Em menos de um mês, o Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) passou por duas avaliações de renovação de reconhecimento de cursos e os resultados foram muito comemorados pela comunidade acadêmica. No período de 31 de julho a 2 de agosto, foi avaliado o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo (TGT) e nos dias 17 e 18 de agosto foi a vez do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar (TGH), em ambas as avaliações, a instituição alcançou a nota 4.

Tanto a nota de turismo, como a de gestão hospitalar, foi comemorada pela comunidade acadêmica do CBV, pois além de representarem conceitos positivos, refletem os avanços estruturais, administrativos e pedagógicos implementados, ao longo dos últimos anos, com foco na melhoria do ensino ofertado, oportunizando aos alunos o contato com tudo o que há de melhor para a formação técnico-profissional.

De acordo com o relatório da comissão de avaliação composta pelos professores Callisthenes Mário Tomé Pires Nunes (coordenador) e Shirley Prignolato Idesti (membro), os trabalhos transcorreram em ambiente de respeito profissional mútuo, com total disponibilidade dos gestores da Instituição de Ensino Superior (IES), da coordenação, dos professores do curso e dos demais servidores, que auxiliaram no processo. O relatório destacou ainda que durante toda a visita da comissão, foram colocados à disposição os documentos exigidos e necessários à avaliação. O cronograma da visita, previamente enviado ao IFRR, foi cumprido com total transparência e ética, da comissão, bem como dos gestores do campus.

A comissão realizou as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, considerando os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente, atribuiu os seguintes conceitos por dimensão: Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica: 4,4; Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial: 4,2

e Dimensão 3 – Infraestrutura: 4.5, apresentado um perfil muito bom de qualidade, com conceito final 4.

Para a professora Lucelia Santos Sousa, coordenadora do curso de TGH e diretora de Graduação em exercício, essa nota é muito positiva para o curso. “Esse resultado é muito significativo, não só para os alunos, mas para todos os gestores e professores, enquanto equipe e nesse sentido, quero agradecer, com muito carinho, pelo esforço, dedicação e companheirismo de todos que colaboraram com os trabalhos de avaliação”, disse Lucelia.

