IFRR: Coordenação de Extensão do CAB prepara alunos para submissão de projetos ao PBaex

No último dia 7, alunos dos cursos técnicos subsequentes do Campus Avançado do Bonfim participaram da Oficina de Elaboração de Projetos de Extensão, oferecida pela Coordenação de Extensão com o objetivo de capacitar os discentes para o planejamento e a execução de projetos que levem à comunidade local ações originárias das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na unidade .

A oficina, ministrada pelos professores Jéssica Faversani e Amarildo Ferreira Júnior, coordenadores de Pesquisa e Extensão, respectivamente, também visava dar suporte aos estudantes para a submissão de projetos ao edital do Programa de Bolsas Acadêmicas de Extensão (Pbaex), cujas inscrições se iniciaram dia 2 e vão até o dia 20 de fevereiro. Participaram alunos dos cursos técnicos subsequentes em Comércio Exterior e Administração, na modalidade presencial, e dos cursos Técnico em Agronegócio e Agente Comunitário de Saúde, na modalidade a distância, além de servidores do campus (técnicos e docentes) interessados em atuar como orientadores dos projetos.

Em sua exposição, a professora Jéssica explicou a importância social e profissional das atividades de extensão desenvolvidas por estudantes. A coordenadora ressaltou que, “mais que uma forma de aplicação prática dos conhecimentos obtidos no decorrer do curso, as atividades têm a característica de ser direcionadas para o atendimento de demandas da população local, permitindo, portanto, tratar de questões sociais relevantes”.

O professor Ferreira destacou que, apesar do caráter pontual da oficina, voltada para o fomento à participação de discentes do CAB no edital PBAEX 2017, a resposta obtida foi muito satisfatória, inclusive com a solicitação por alunos e servidores da realização de mais cursos básicos que abordem aspectos relacionados ao tema.

PBAEX/IFRR

Em 2017, o IFRR disponibilizará, entre os meses de abril a setembro deste ano, 69 bolsas do Pbaex no valor de R$ 400 mensais para alunos dos cursos presenciais de nível técnico e superior, conforme a disponibilidade da Pró-Reitoria de Extensão. O projeto deve envolver a comunidade externa em todas as fases. A proposta deve seguir as orientações constantes da Política de Extensão do IFRR, e o candidato pode concorrer a apenas um dos programas vigentes. Para participar da seleção, o aluno deve seguir todas as normas do edital, no qual estão explicados os objetivos, os requisitos, o cronograma, a metodologia da avaliação, entre outras informações importantes. Os interessados devem acessar o site e acompanhar o processo de seleção: http://reitoria.ifrr.edu.br/pro-reitorias/extensao/editais/editais-2017/pbaex-2017

Sofia Lampert