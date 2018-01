IFRR: Campus da Zona Oeste lança edital com vagas remanescentes de processo seletivo

Os jovens que têm interesse em tentar fazer uma qualificação técnica têm mais uma oportunidade. É que o CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste), do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Roraima), lançou um novo edital de processo seletivo com vagas remanescentes para os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Comércio e Serviços Públicos.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 87 vagas, sendo 40 para o curso técnico de Comércio e 87 para o curso técnico em Serviços Públicos, todas com reserva de cotas relacionadas ao programa de Ações Afirmativas.

No período de inscrição também será realizada a etapa com entrega do Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Entrega de documentação de candidatos concorrentes às vagas de Ação Afirmativa, com verificação e análise da veracidade de auto declarações de cor/etnia (pretos, pardos e indígenas).

As inscrições são gratuitas e realizadas apenas presencial pelo responsável, com comprovação de documento oficial ou procuração simples, o vínculo familiar com o candidato menor de idade. O atendimento será na Sala da Comissão do Processo Seletivo do CBVZO, no CBV (Campus Boa Vista Centro), na avenida Glaycon de Paiva, número 2.496, no Pricumã, no horário das 7h30 às 13 horas.

O edital com todos os detalhes de documentação, cronograma de datas, entre outras informações pode ser conferido na página do campus http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br, acessando o link Editais.

Sheneville Araújo