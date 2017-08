IFRR: Campus Boa Vista recebe Comissão para Renovação de Reconhecimento de curso

O Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) recebeu, na manhã desta segunda-feira, 31, os integrantes da Comissão para Renovação de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, composta pelos professores Tatiana de Freitas Luchezi, da Universidade Nove de Julho (SP), e Osmar Fantinato, da Faculdade Eniac, de Guarulhos (SP).

Conforme a agenda dos avaliadores, a comissão deve permanecer no IFRR até à próxima quarta-feira, 2, quando participará de reuniões com a equipe gestora, a coordenação do curso, alunos, professores e com os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Além disso, realizará visitas às dependências do campus, incluindo setores administrativos e pedagógicos, salas de aula e laboratórios. Ela também analisará documentos institucionais e, para finalizar, fará uma reunião de encerramento com a equipe gestora e a coordenação do curso.

A avaliação para renovação de reconhecimento dos cursos superiores é realizada pelo Ministério da Educação (MEC) com instrumentos elaborados de forma conjunta pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“Uma avaliação vem sempre para qualificar o curso. Então, tanto para a instituição quanto para os estudantes, a importância disso reside na qualidade do curso que a instituição vai ofertar e na qualidade do ensino que o aluno vai receber. Quando somos avaliados, sempre fazemos uma autoavaliação também. E isso nos leva a ter consciência das nossas fragilidades, ainda mais na atual conjuntura política do nosso país, e a nos reafirmar naquilo que temos de melhor, que é o compromisso da equipe gestora com essa qualidade”, disse a coordenadora do curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, professora Luciana de Souza Vitório.

Virginia Albuquerque