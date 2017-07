IFRR: Campus Boa Vista inicia segunda edição do Encontro Pedagógico 2017

O debate acerca do “Redimensionamento das práticas pedagógicas: do planejamento às influências na ação educativa”, começou na manhã desta terça-feira, dia 25, na segunda edição do Encontro Pedagógico, do Campus Boa Vista (CBV). Gestores, equipe pedagógica e docentes estarão reunidos até a tarde desta quarta-feira, 25, participando de mesas-redondas, palestras e oficinas de formação voltadas a diversos temas relacionados à prática pedagógica.

Para o diretor de Ensino do CBV, professor Ananias Noronha Filho, as discussões suscitadas no evento devem servir como alternativas para a busca de soluções para os possíveis desafios que serão enfrentados ao longo do segundo semestre letivo. “Que possamos aproveitar os conhecimentos adquiridos e/ou ampliados nas oficinas para nos ajudar a vencer os desafios ao longo da caminhada”, disse o diretor.

Assim como Ananias, a professora Joseane Cortez, diretora-geral do campus, também enfatizou os desafios como algo que motive toda a equipe para buscar a superação, de forma integrada. “Para vencer os desafios é preciso união e reflexão acerca do papel de educador, de servidor, pois vivenciamos um momento muito difícil, mas não podemos utilizar esses entraves como justificativa para não fazer, comprometendo assim o sucesso da qualidade que tanto almejamos. Nesse sentido, acredito no fazer coletivo, para que as ameaças, tanto do ponto de vista político, como social, econômico e humano sejam combatidas. E que nossas pequenas conquistas possam ser comemoradas, sejam nos pequenos projetos e ações pontuais em sala de aula, como nos grandes programas e eventos. Que possamos, sobretudo, amadurecer com as dificuldades”, ressaltou Joseane.

A reitora do Instituto Federal de Roraima (IFRR), professora Sandra Mara de Paula Dias Botelho esteve presente na abertura do Encontro Pedagógico e fez questão de levar aos docentes presentes as informações referentes à situação dos Institutos Federais, com relação à reestruturação administrativa, destacando a necessidade de redimensionamento das funções gratificadas e cargos de direção. Ela explicou que tal redimensionamento preocupa reitores e diretores de todo o país, uma vez que, impactará diretamente no desenvolvimento das ações institucionais. “Diante desse cenário de extrema dificuldade conclamo a todos que nos fortaleçamos e nos unamos cada vez mais para vencer os obstáculos, tendo sempre em mente nossa missão” finalizou a reitora.

Programação

O evento foi iniciado com a mesa-redonda sobre o tema geral, na sequência a palestra sobre organização didática e segue na parte da tarde com o início das oficinas de formação. Na quarta-feira, dia 26, as oficinas serão realizadas na parte da manhã e no período da tarde serão realizadas as reuniões de planejamento, por departamento.

Na manhã do dia 26, no auditório, também será realizada a premiação dos vencedores do Desafio “Ganha Quem Perde Mais”, uma ação da Comissão Interna de Qualidade de Vida do Servidor do Campus Boa Vista (CQVS-CBV).

