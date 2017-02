IFRR: Campus Avançado do Bonfim recebe exposição itinerante

Até o dia 20 de fevereiro, está aberta ao público a exposição itinerante Da Pré-História às Descobertas Científicas Contemporâneas: Milênios de Registro Histórico da Humanidade, com visitação no horário das 8h às 18h, no Campus Avançado do Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR).

A exposição consiste num painel, que mede 5 metros de comprimento, no qual é apresentada uma linha cronológica das descobertas científicas e tecnológicas da humanidade abrangendo o período que vai de 4.000.000 a.C a 2006 d.C. O painel foi elaborado com base no livro Cronologia das Ciências e das Descobertas Científicas, do escritor e bioquímico Isaac Asimov, no âmbito do projeto Seara da Ciência, órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará (UFC), disponibilizado à Coordenação de Extensão (Coex) do CAB pelo professor Paulo Ricardo Pinheiro de Andrade, que atua nas redes estadual e municipal, no Município do Bonfim.

A abertura da exposição, no último dia 6, fez parte da programação do dia de acolhimento aos discentes para o início do semestre letivo. De acordo com o professor Amarildo Ferreira Júnior, coordenador de Extensão do CAB, “além de permitir uma visão ampla de como se sucederam as diversas descobertas científicas e suas aplicações tecnológicas, estimulando nos visitantes o interesse por ciência e tecnologia, a exposição vem sendo utilizada pelos professores da unidade para contextualizar os conteúdos ministrados em sala de aula e desenvolver atividades diversas”.

Sofia Lampert