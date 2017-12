IFRR: Campus Avançado Bonfim lança edital com 22 vagas para curso Técnico em Administração

Vinte e duas oportunidades acabam de surgir para os interessados em estudar no Campus Avançado Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR). A unidade lançou, nesta quarta-feira, dia 6, o edital do processo seletivo 2018.1 para o curso Técnico em Administração subsequente. Acesse o edital aqui.

A seleção é voltada para aqueles que já concluíram o ensino médio. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 11, de forma presencial, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no endereço provisório do campus, na Escola Estadual Argentina Castelo Branco, localizada na Rua Rodrigo Pires Figueiredo, n.° 44, Bonfim (RR).

O interessado deverá entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida, cópia do RG ou outro documento oficial de identificação com foto, e cópia do Histórico Escolar. A seleção será feita por meio de prova objetiva, em etapa única, no dia 7 de janeiro de 2018.

Outras informações sobre o seletivo podem ser obtidas no site http://bonfim.ifrr.edu.br/.

Mais oportunidades

Outros dois campi do IFRR também estão com processos seletivos em andamento, totalizando mais de 200 oportunidades de estudo gratuito só para o primeiro semestre de 2018. É o caso do Campus Novo Paraíso (CNP), no sul de Roraima, que está com inscrições abertas, até esta sexta-feira, dia 8, para os cursos técnicos em Agropecuária, Agroindústria e Aquicultura, todos integrados ao ensino médio. A unidade oferta 137 vagas, divididas entre os três cursos. O edital pode ser conferido no site http://novoparaiso.ifrr.edu.br/.

O Campus Amajari (CAM) também está ofertando vagas. Lá as chances são para os cursos técnicos em Agropecuária e Aquicultura, também integrados ao ensino médio. São oferecidas 35 vagas em cada um. O prazo para se inscrever vai até 3 de janeiro de 2018. Para consultar o edital, basta acessar http://amajari.ifrr.edu.br/.