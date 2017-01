IFRR Campus Amajari oferece 17 vagas para SiSU 2017

Pela primeira vez, o Campus Amajari do Instituto Federal de Educação de Roraima (IFRR-CAM) está ofertando vagas para ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). São 17 vagas para o curso superior de Tecnologia em Aquicultura, das 133 vagas oferecidas pelo IFRR em oito cursos superiores.

A inscrição para o SiSU 2017 termina nesta sexta-feira, 27, e deve ser feita no site http://www.sisu.mec.gov.br/. Podem candidatar-se a uma das vagas aqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2016) e não tenham obtido nota zero na redação. É preciso ter em mãos o número da inscrição e senha do Enem 2016. No site contém orientações para inscrição, consulta às vagas, alteração das opções, entre outros.

Devido a dificuldade de internet no interior, o Campus Amajari colocou à disposição computadores com acesso à internet na biblioteca da unidade de ensino, de 8h às 18h. A intenção é facilitar e garantir aos interessados a inscrição no SiSU.

Com duração de três anos, o curso de Tecnologia em Aquicultura é o primeiro curso superior oferecido pelo Campus Amajari. Para o primeiro semestre de 2017 entrará a segunda turma de 35 alunos. Dessas vagas, 17 são para preenchimento pelo SiSU e 18 por meio do vestibular, que está em andamento. O resultado do vestibular será divulgado dia 13 de fevereiro.

Levando em conta a verticalização do ensino, a implantação do superior de Tecnólogo em Aquicultura consta no principal documento que norteia as ações da unidade de ensino, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Além disso, desde a criação dos Institutos Federais existe a previsão de que 20% das vagas sejam destinadas a cursos superiores.

Vagas

No Campus Boa Vista há opções de licenciatura em Ciências Biológicas, em Educação Física, em Matemática e em Letras (Espanhol e Literatura Hispânica). O campus também oferta vagas nos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Gestão Hospitalar.

No total, estão sendo ofertadas 238.397 oportunidades em 131 instituições do País, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais, para o primeiro semestre deste ano.