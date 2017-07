IFRR altera data de início do Semestre Letivo 2017.2

A Direção-geral do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR) informa a comunidade acadêmica que a data de início do Semestre Letivo 2017.2, inicialmente definida para o dia 27 de julho, foi adiada para a próxima segunda-feira, 31.

A alteração se deu em virtude da necessidade de se estender o Encontro Pedagógico para a realização de reuniões técnicas por departamento.

Segundo o grupo gestor, a alteração não prejudicará o cumprimento das atividades acadêmicas do Campus Boa Vista, que ficarão assim organizados:

Cursos de Graduação

Encontros de formação pró ENADE, a ser realizado nos horários regulares de aula, dias 27 e 28 de julho, contabilizados como ação letiva.

Cursos Técnicos

Será feita a reposição de 2 (dois) sábados letivos com ações a realização de integradas.

Virginia Albuquerque