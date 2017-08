IFRR abre inscrições para mais dois cursos de extensão

Estão com inscrições abertas até esta sexta-feira, 18, os cursos Valoración de la Mujer frente a la Mirada de la Literatura Española e Iniciação à Natação. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas por meio do endereço http://boavista.ifrr.edu.br/extensao/cursos. O interessado deve clicar em “Como participar”, no menu lateral e seguir os passos até finalizar a inscrição.

Espanhol

Para o curso de espanhol, com carga horária de 40 horas e destinado a jovens e adultos que já concluíram ou estejam cursando o ensino médio, serão disponibilizadas 25 vagas. As aulas vão iniciar-se no dia 21 de agosto, no Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR), às segundas e às quartas-feiras, das 18h às 22h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 99130-4257 e 99157-2354.

Natação

As aulas para o curso de natação, que terão início no dia 22 de agosto, serão realizadas no horário das 8h às 10h, às terças e às quintas-feiras, na piscina do Campus Boa Vista (CBV). Serão ofertas 20 vaga para alunos de 17 a 40 anos.

Virginia Albuquerque