IFRR abre inscrições para aulas de ioga

Serão ofertadas, a partir do dia 9 deste mês, no Complexo de Artes do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR), aulas de ioga, ministradas pela professora Beatriz Staimbach Albino. As aulas, que fazem parte de projeto de extensão, irão até o mês de dezembro.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na Coordenação de Projetos de Extensão do CBV, das 8h às 11h, até que as vagas sejam preenchidas.

O programa tem como público alvo pessoas da comunidade externa com idade de 18 a 65 anos, além de servidores da instituição.

Ioga

De acordo com Beatriz, o objetivo do projeto é promover uma melhora na qualidade de vida dos participantes por meio da integração entre corpo e mente. “Como é próprio do yoga, em sua existência milenar, pretende-se que os integrantes do projeto sejam capazes de gerenciar suas emoções de forma autônoma, especialmente em casos de ansiedade e depressão, e tenham também benefícios em termos de flexibilidade, força e equilíbrio”, explicou.

Turmas e horários

Serão ofertadas duas turmas, sendo 15 vagas para cada uma, conforme os dias e os horários a seguir:

Turma da manhã – 4ª e 5ª, das 7h às 8h15;

Turma da noite: 3ª e 5ª, das 18h30 às 19h45.

Virginia Albuquerque