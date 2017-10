IF KaRRt: 152 estudantes vão participar da 6ª edição do evento em RR

Um total de 152 alunos inscritos, distribuídos em 55 equipes, vão participar da 6ª edição do IF KaRRt – Competição de Carrinhos Mecatrônicos, que será realizada na manhã do dia 18 de novembro, no ginásio poliesportivo do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR). O credenciamento ocorrerá das 7h30 às 8h10.

Em relação à edição anterior, houve um aumento de 96% nas inscrições, o que, para o professor Heitor Hermeson Rodrigues de Carvalho, organizador do evento, é bastante significativo e representa a grande aceitação do público. “O IF kaRRt está sendo reconhecido tanto local como nacionalmente, prova disso é a participação, pela primeira vez, do Instituto Federal de Brasília (IFB). Nesse sentido, sinto-me realizado e com a sensação de dever cumprido. Além disso, expresso enorme satisfação e gratidão pelo empenho dos alunos que aceitarem o convite para demonstrar e desenvolver as habilidades técnico-científicos em uma das áreas da eletrônica, que é a mecatrônica”, comemorou.

Veja as equipes participantes e o quantitativo de representantes:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) – 64% (97 alunos)

Escola Estadual Professor Maria das Dores Brasil – 12% (18 alunos)

Universidade Federal de Roraima (UFRR) – 7% (10 alunos)

Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Boa Vista (CCTI-PMBV) – 6% (9 alunos)

Profissional – 2% (3 profissionais)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) – 2% (3 alunos)

Colégio Claretiano – 2% (3 alunos)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) – 2% (3 alunos)

PatrulhaEUREKA.org. – 2% (3 alunos)

Escola Objetivo Macunaima – 1% (1 aluno)

Escola Estadual Maria dos Prazeres Mota – 1% (1 aluno)

Escola Estadual Luiz Ribeiro de Lima – 1% (1 aluno)

Seguem as inscrições por modalidade:

Design Sustentável – 19% (34 equipes)

Corrida Tradicional – 25% (45 equipes)

Corrida Maluca – 21% (39 equipes)

Corrida Maluca-Inversa – 17% (31 equipes)

Sumô 4×4 – 18% (33 equipes)

O 6.º IF KaRRt está sendo realizado pelo Programa Institucional de Fomento de Práticas Pedagógicas Inovadoras do IFRR (Inova) e tem como objetivo desenvolver carrinhos mecatrônicos, por meio de materiais que seriam descartados no meio ambiente (isopor, garrafas PETs, tampas, etc.), utilizando conceitos relacionados à interdisciplinaridade, assim como aplicando a metodologia em kits didáticos de robótica.

De acordo com Carvalho, houve revisão de conceitos da Eletricidade Básica e da Eletrônica Analógica com foco em sensores, componentes eletrônicos em geral (LEDs, resistor, capacitor, diodo, relé, etc.), motores de corrente contínua, conceitos de Física I, como velocidade, aceleração, torque e equações de Torricelli.

Nesta edição, não serão confeccionadas camisas para o evento, devido à falta de recursos, porém haverá prêmios, medalhas e também será servido um café da manhã. Mas o aluno, se quiser, pode fazer sua própria camisa, desde que tenha a logomarca do IF kaRRt.

O organizador do evento convida os estudantes, os familiares e a comunidade em geral a prestigiar a competição. “Será um dia de alegria e conhecimento. Convidem seus pais e amigos para esse grande evento em que o aluno tem a rica oportunidade de acelerar sua criatividade”, ressaltou Carvalho.

Virginia Albuquerque