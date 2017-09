IF Comunidade chega ao Bonfim com diferentes atividades para a população

Neste sábado, 16, das 9h às 12h, o Campus Avançado Bonfim do Instituto Federal de Roraima (CAB-IFRR) promove, pela primeira vez, o IF Comunidade, que vai beneficiar a população local e do entorno com diferentes serviços gratuitos relacionados aos cursos ofertados pela instituição. O evento ocorre nas áreas interna e externa do campus, localizado na Rua Rodrigues Pires Figueiredo, n.° 44, Centro, no Município do Bonfim (RR).

Na sua primeira edição, o IF Comunidade do CAB vai abordar o tema “Agricultura familiar a caminho da segurança alimentar: o uso (in)seguro de defensivos agrícolas”, com o objetivo de discutir e apresentar alternativas para uma produção agrícola que seja socioambientalmente responsável. Para tanto, haverá atividades como mesa-redonda, relatos de experiências agroecológicas, orientações para o uso adequado de defensivos e melhor adubação do solo, e ainda assessoria administrativa.

Também estão previstas, durante o evento, a exibição de curtas-metragens, a apresentação do projeto de extensão “Rodamoinhos da leitura”, a realização de uma feirinha de produtos agrícolas, a distribuição de mudas de palmeiras ornamentais, além de serviços como aferição de pressão e medição de glicemia.

O evento é uma das principais ações de extensão do IFRR, desenvolvido por todos os campi. Ele permite que o público atendido conheça diferentes serviços relacionados aos cursos ofertados pelo IFRR e contribui para a aproximação do instituto com a comunidade.

