IF Comunidade apresentará o “Universo Tecnológico IFRR”

O “Universo Tecnológico no IFRR” é o tema do IF Comunidade: cidadania e responsabilidade social, que será realizado pelo Campus Boa Vista, nos dias 2 e 3 de setembro, no espaço de eventos do Pátio Roraima Shopping.

Todos os anos o Campus Boa Vista recebe a comunidade para o evento ou vai até uma uma escola, em algum bairro da capital, para apresentar a instituição levando serviços diversos. Desta vez, o evento será realizado no shopping com o intuito de oportunizar aos visitantes que frequentam o lugar, aos finais de semana, um contato maior com a instituição, estreitando os laços com diferentes públicos.

A professora Marilda Vinhote Bentes, diretora de extensão do CBV e presidente da comissão organizadora, diz que IF Comunidade é uma das ações de extensão mais significativas da instituição, pois a cada ano se renova e nesse processo de renovação o IF apresenta à comunidade seu universo prático.

“Apresentaremos o IFRR à comunidade por meio de seus cursos em diferentes níveis e modalidades, articulando o ensino, a pesquisa e a extensão. E nesse ano, nosso principal objetivo é divulgar a interligação entre esses eixos, com foco no universo tecnológico, pois esse tema ilustra perfeitamente a realidade que nos cerca, onde o científico e o tecnológico se aproximam de forma intrínseca. Portanto, o IF Comunidade desse ano se apresenta como uma ação irradiadora das potencialidades do campus, disseminando as possibilidades de atendimento à comunidade, bem como a identificação de demandas para a atuação do campus na sociedade roraimense”, explicou Marilda.

Serão apresentados para a comunidade interna e externa, além dos cursos técnicos e superiores, ofertados pelo campus, as ações, projetos e programas de cunho tecnológico resultados de diversos trabalhos na área do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por alunos e professores.

Programação

Nos stands serão apresentados os cursos técnicos, de licenciatura e tecnologia ofertados pelo campus em suas diversas modalidades, os projetos tecnológicos, além de apresentações artísticas, num palco cultural, com danças e muita música durante todo o evento.

Toda a comunidade é convidada a entrar com a gente no mundo IF e conhecer um universo tecnológico cheio de novidades, curiosidades e inovações.

Agenda

Evento: IF Comunidade – Cidadania e Responsabilidade Social apresenta o Universo Tecnológico IFRR

Dias: 2 e 3 de setembro

Horário: das 15h às 21h (sábado) e das 16h às 21h (domingo)

Local: Pátio Roraima Shopping

Virginia Albuquerque