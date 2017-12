IEL Roraima realiza Encontro Científico da 8ª edição do Projeto BITERR

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima (IEL/RR) e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae) realizam, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Roraima (Senai), nesta quinta-feira, 14, o Encontro Científico do Projeto Bolsas de Iniciação Tecnológica de Roraima (BITERR), que está em sua 8ª edição.

O evento acontecerá em duas etapas, no período da manhã, será aberto ao público, serão realizadas as apresentações dos projetos e exposição do produto final de cada um, seguido da avaliação da banca. Dessa fase irão participar 18 bolsistas, sendo 14 da Universidade Federal de Roraima (UFRR), 01 do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), 01 da Faculdades Cathedral e 01 do Centro Universitário Estácio da Amazônia; as 18 empresas envolvidas no projeto e as Instituições de Ensino.

A Gerente de Inovação do IEL-RR, Karina Almeida, destacou que o Encontro Científico tem o objetivo de reunir os acadêmicos para proporcionar a troca e transmissão de informações de interesse comum. Para a vida do acadêmico, as atividades e experiências vivenciadas fora da sala de aula trazem inúmeros benefícios, como maior segurança, autoestima, valores altruísticos e reconhecimento através da divulgação pública do seu trabalho.

A 8ª edição do BITERR teve início em junho de 2017 e os alunos tiveram seis meses de pesquisa dentro das empresas para desenvolverem um projeto que possa otimizar seus processos, respeitando as quatro áreas prioritárias dessa edição, que são: Inovação, Gestão, Tecnologia e Empreendedorismo.

A iniciativa trata-se de um projeto que tem o intuito de estimular acadêmicos de universidades e faculdades locais, públicas ou particulares, a desenvolverem pesquisas práticas voltadas à melhoria de produtos, processos ou serviços oferecidos para iniciativa privada presente no estado de Roraima, por meio da concessão de bolsas a alunos, sob a coordenação de professores/orientadores.

A programação acontecerá das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Sebrae, unidade São Francisco, localizado na Rua Governador Aquilino Mota Duarte, nº 1771.