Idosos: Smtran já entregou mais de 12 mil credenciais de estacionamento especial

Um dos principais desafios para as pessoas da “melhor idade” é o respeito pelos seus direitos. Em Boa Vista, idosos são beneficiados de diversas formas pela Prefeitura de Boa Vista e, um desses benefícios é a credencial para estacionamento especial. Desde 2013, o município emitiu cerca de 12.320 carteiras prioritárias.

O benefício é concedido, além dos idosos, também a gestantes, lactantes e pessoas com deficiência. O uso da credencial é obrigatório durante o período em que o veículo estiver estacionado na vaga. A credencial deve ser colocada sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima. Além disso, não necessariamente o idoso deve ser o condutor do veículo.

“Essas credenciais dão direito daqueles com mais de 60 anos, a utilizarem as vagas especiais concedidas também a gestantes e pessoa com deficiência. É uma forma de respeitar e cumprir com seus direitos e evitar que pessoas más intencionadas sejam beneficiadas. Com a credencial em mãos, o veículo não pode ser removido, segundo a legislação”, afirmou Ney Brito, Divisão de Prevenção e Educação pra o Trânsito (Depet).

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em vagas especiais sem o devido credenciamento pode gerar multa, cinco pontos na carteira e remoção do veículo. Além disso, com a promulgação da Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), as fiscalizações e autuações por parte do poder público não se limitam apenas aos espaços públicos, mas também se estendem a shoppings e supermercados.

Para emitir a credencial, basta comparecer na sala 40 do Terminal João Firmino Neto, no bairro Caimbé, munido de documentos originais e cópias de RG, CPF e Comprovante de residência. Estão dentro dos requisitos exigidos pessoas com mais de 60 anos, pessoas com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção permanente ou temporária, como cadeirantes e pessoas cirurgiadas e gestantes.

Já as pessoas com deficiência devem anexar também o laudo médico de comprovação, contendo o Código Internacional de Doenças (CID), carimbo, CRM e a assinatura do médico, com data de emissão não superior a seis meses. “Nós convidamos às pessoas para que exerçam seus direitos e façam o seu credenciamento, pois é um benefício muito importante”, ressalta Brito.

Fábio Cavalcante