Idosos da Academia de Saúde participam da Corrida 9 de Julho

A tradicional Corrida Internacional 9 de Julho marca as comemorações de aniversário da capital e será realizada neste domingo, na Praça das Águas, com chegada na Praça Velia Coutinho. Esta edição contará com a participação do grupo de idosos da unidade básica de saúde do bairro Buritis, que estão se preparando para os 5km desde o início de abril.

O grupo de 35 idosos com idade entre 55 a 80 anos serão acompanhados pelos profissionais da unidade de saúde e um médico. Eles devem receber os kits no sábado, 8, na quadra de esportes do bairro, onde praticam as atividades físicas.

Maria Idelfranca Cavalcante, 59 anos, é o destaque do grupo. Ela já acumula diversas medalhas de participação em corridas de rua, é participante ativa das atividades do grupo de idosos da unidade e uma atleta nata com 35 corridas nos últimos três anos com bons resultados. Ela está ansiosa para essa edição.

“Sempre gostei muito de praticar atividades físicas e me exercitar e comecei com corridas de rua, a primeira vitória foi na Corrida da Polícia Civil, coleciono vários troféus e medalhas. Gosto muito de participar das atividades junto com meus amigos na unidade do Buritis, isso faz bem pra nossa saúde e melhora muito a nossa disposição e autoestima” conta.

Academia da Saúde

É uma estratégia desenvolvida pela Prefeitura de Boa Vista que promovem ações de práticas corporais, atividades físicas, alimentação saudável, artes, educação em saúde, mobilização comunitária e outras atividades, voltadas para os idosos.

Os grupos de idosos são acompanhados por um profissional de educação física. O projeto acontece atualmente nas unidades básicas do Buritis e São Vicente. A ideia é estender a todas as unidades, porém todas as unidades básicas de saúde desenvolvem ações de acompanhamento à saúde do idoso.

Jamile Carvalho