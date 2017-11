Idoso não falta nenhuma aula e se forma em curso básico de inglês

José Vieira Damião, de 60 anos, mais conhecido como mister Damian no IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), foi homenageado durante a formatura do primeiro curso de Inglês Básico oferecido pelo CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste), realizada na noite desta segunda-feira, dia 27. Ele foi o único aluno da turma que nunca faltou a um dia de aula, realizada três vezes na semana, desde o mês de agosto, das 19h às 22 horas, totalizando uma carga horária de 160 horas.

“Hoje é um dia muito importante para mim. É quando a gente vê que todo o esforço que fazemos sempre vale a pena, e eu tenho certeza de que isso tudo vai servir para somar com a formação técnica em Agropecuária que estou concluindo, pois foi um curso de muita qualidade, que só me estimula a continuar estudando”, declarou mister Damian, que se formou junto com a filha de 16 anos, colega de curso.

E, nesse caso, os padrões se inverteram. Quem estava cheia de orgulho no momento da formatura era ela, a filha, Maria Fernanda Souza Damião, que, além de receber a certificação de uma qualificação, estava assistindo ao pai, já na chamada terceira idade, se formar em um dos cursos que estava fazendo.

“Meu pai foi um estímulo, porque a gente se ajudava. Foi muito importante estudar com ele e agora estar presenciando este momento. Ele sempre demonstrou muito esforço e consegue falar inglês, acho que até melhor que eu. Tenho certeza de que foi um exemplo não só para mim, mas também para toda a turma”, comentou.

Mas os exemplos de persistência não param por aí. Outro é o da recém-formada no curso técnico de Serviços Públicos do CBVZO Gilcélia Romero, a qual, ainda durante a formação técnica, já participava de outros cursos oferecidos pela unidade de ensino, que fica próxima à casa dela, aproveitando a oportunidade, mesmo tendo que se dedicar à conclusão do técnico. Ela também foi um dos formandos do curso de Assistente de Vendas, iniciado também em agosto, com carga horária de 180 horas.

“Sempre procuro aproveitar todas as chances de me qualificar, e um curso do IFRR, gratuito, é uma grande oportunidade. Além de ter me formado como técnica de serviços públicos, pude atualizar meus conhecimentos com o curso de Auxiliar Administrativo que fiz aqui, e agora aprendi novas técnicas com a formação continuada em Assistente de Vendas, em que pudemos saber como melhorar nossa autoconfiança, aprimorar nossa capacidade de adaptação a novas situações, de tomadas de decisão, de absorver novas técnicas de organização e planejamento, além de desenvolver o relacionamento interpessoal”, detalhou, destacando acreditar que esse será um diferencial no currículo dos participantes que terão maiores possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

A diretora-geral do CBVZO, Cida Medeiros, fez questão de anunciar, durante a formatura dos 30 novos qualificados em Inglês e em Vendas, que já faz parte da programação da unidade de ensino oferecer a continuação do curso de Inglês, disponibilizando o nível básico II, a partir do ano que vem.

“Já estamos organizando a realização desse novo curso e de outras ações de extensão com o objetivo de que nossos alunos não parem de se qualificar. A intenção é que esses cursos de que entregamos certificados hoje [ontem] sejam apenas um passo do caminho de aprendizagem traçado por eles [alunos], que devem persistir e aproveitar as oportunidades, apesar das dificuldades, pois vivemos em uma cidade fronteiriça que, mesmo ainda tendo muito para crescer, já possui dois shoppings e outros empreendimentos de médio e grande porte, mostrando que as possibilidades estão aí e que nossa função aqui é contribuir para que quem busque qualificação esteja preparado para reconhecê-las e aproveitá-las”, declarou.

