Ideologia de gênero: projeto de Mecias de Jesus recebe apoio de líderes de Movimento LGBT

O deputado estadual Mecias de Jesus esteve reunido na tarde de terça-feira, 31, com o funcionário público, Tutty Leno; o vice-presidente do Conselho estadual LGBT e fundador do Grupo DiveRRsidade, Sebastião Diniz; a gestora pública, radialista e presidenta do Partido da Mulher Brasileira, Sandra dos Santos e a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Roraima, Giselma Tonelli.

A reunião ocorreu logo após a apresentação do projeto de autoria do parlamentar que dispõe sobre a proibição de atividades pedagógicas que visem à reprodução do conceito de ideologia de gênero na grade curricular das escolas públicas e privadas do Estado. Mecias de Jesus explicou seu posicionamento e ressaltou mais uma vez que o projeto não tem nenhuma finalidade de discriminação, mas de garantir o direito da família na educação religiosa e moral conforme prevê a legislação.

Sandra dos Santos foi incisiva ao afirmar que abomina e repudia a terminologia “ideologia de gênero”, no ensino básico. E avalia que o termo induz a sociedade a pensar que o movimento LGBT está forçando a sociedade a acreditar na conversão de orientação sexual de crianças e adolescentes, o que não é verdade. Conforme ela, o termo foi criado por grupos radicais e fundamentalistas que querem atribuir a criação ao segmento LGBT.

“O movimento nunca discutiu a conversão. Não acreditamos na mudança de orientação sexual. Porém, consideramos relevante que o educador disponha de instrumentos que possam debater o assunto visando combater o preconceito, o bullyng, evitando assim a evasão escolar de gays, lésbicas e travestis, minimizando o sofrimento dentro de uma instituição escolar”afirma.

O vice presidente do Conselho estadual LGBT e fundador do Grupo DiveRRsidade, Sebastião Diniz, também se posicionou a favor do projeto e defendeu que a educação seja voltada para a diminuição da intolerância religiosa e o preconceito velado com a comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays (homossexuais masculinos), Bissexuais, Transgêneros, Travestis e Intersexuais).

“Não reconhecemos a terminologia “Ideologia de gênero” porque não queremos ver aumentar o estigma. Entendemos que as crianças devem ficar fora desse discurso e que sejam formuladas políticas públicas para a comunidade LGBT. Estas discussões devem ocorrer sim, mas em outro momento, a partir do ensino médio. Somos contra educar para querer induzir qualquer ser humano à homossexualidade”, afirma

Diniz acrescenta que o movimento não visa induzir pessoas. “Não falamos sobre a ideologia de gênero, militamos em prol de políticas públicas para evitar o aumento do ódio com estas questões. Esta terminologia só aumenta o preconceito. Lutamos por direitos e deveres como cidadãos. Esta terminologia acaba por oprimir até mesmo as mulheres. Precisamos é de educadores conscientes e responsáveis que desenvolvam e criem harmonia para trabalhar conflitos, preconceito contra a minoria” finalizou.

Para Mecias de Jesus, a reunião foi proveitosa no sentido que os líderes não se posicionaram contrários ao projeto uma vez que não apoiam da terminologia “ideologia de gênero”. “Debater um tema importante como esse, com líderes que há muito lutam por direitos para a comunidade LGBT e ter esse apoio nos fortalece para que possamos seguir em frente, e apoiar a luta deles para diminuir a homofobia, as desigualdades e eliminar o ódio. E esse é nosso objetivo, viver em harmonia social”, afirmou o parlamentar.