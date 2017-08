IBVM é contemplado pelo Projeto Criança Esperança

O Instituto Boa Vista de Música (IBVM) foi contemplado pelo Projeto Criança Esperança, uma parceria entre a Rede Globo e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Através de um projeto inscrito ainda no ano passado, o instituto vai receber um ônibus que vai atender os programas culturais e artísticos desenvolvidos na capital.

Com isso, serão beneficiadas cerca de 800 pessoas atendidas pelos projetos, entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, além de jovens e adultos. O novo transporte vai resolver um dos principais problemas encontrados pelos jovens músicos, que têm dificuldades para se locomover até os locais de estudos e ensaios. Para mostrar a todo o país um pouco sobre o instituto e seus projetos, uma equipe da Rede Globo nacional esteve em Boa Vista, registrando o dia a dia dos alunos.

O IBVM foi criado em 2005 e desde então promove ações educativas no campo da arte musical em escolas, praças e outros lugares públicos, com apoio da Prefeitura de Boa Vista e da Fetec. Para o diretor-presidente do IBVM, Serginho Barros, através desse projeto que foi contemplado pelo Criança Esperança, serão abertas novas parcerias, novas oportunidades, além de aumentar a credibilidade do instituto frente ao trabalho que já é desenvolvido na capital.

“Esse é o resultado de um trabalho sério e de grande importância social que desenvolvemos, pois atendemos essa nova geração que está tendo acesso a experiências culturais, artísticas. O reflexo da futura geração em nossa cidade será bem melhor. E esse prêmio que recebemos do Criança Esperança só confirma o nosso trabalho, o comprometimento de nossos professores, dos pais dos alunos. A música é a reunião de todos os conhecimentos adquiridos”.

O núcleo possui Banda Infanto-Juvenil, Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil, Orquestra de Violões, Orquestra de Flautas, Orquestra de Câmara, Orquestra Experimental e as bandas Realce e Municipal. São desenvolvidos projetos como Música na Mochila, onde são apresentados concertos didáticos em escolas, o Igarapé Musical e o Novembro da Música.

Recentemente, a Orquestra de Violões do IBVM se apresentou em Manaus (AM), no Teatro Amazonas e participou de três dias de workshops temáticos no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. E em 2016, o instituto foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Apoio a Orquestra, onde adquiriu instrumentos e material de apoio.

Criança Esperança

Criado em 1988, o projeto é uma parceria entre a Rede Globo e a Unesco, cuja proposta fundamental é arrecadar fundos que são destinados às ações sociais de apoio à infância e a juventude em situação de vulnerabilidade. Desde a sua fundação, o projeto já arrecadou mais de R$ 300 milhões, beneficiando quatro milhões de crianças em mais de cinco mil projetos sociais. A edição televisiva do projeto vai ao ar neste sábado, 19, durante toda a programação da Rede Globo.

Fábio Cavalcante