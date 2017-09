IBVM comemora 12 anos de fundação

O Instituto Boa Vista de Música completou nesta semana doze anos de fundação e o aniversário foi em forma de concerto, ocorrido na noite desta sexta-feira, 15, no Portal do Milênio. As bandas Juvenil e Municipal se juntaram e apresentaram ao público um repertório variado, que incluiu em sua maioria obras populares, tanto nacionais quanto internacionais.

No concerto, o público pôde conferir desde o xote “Eu só quero meu xodó”, de Dominguinhos, até a música-tema da série Game of Thrones, do canal HBO. A proposta das bandas é sempre apresentar um repertório que se aproximasse mais do público em geral, mas sem abrir mão de peças do período Clássico, Barroco ou Romântico.

Fundado em setembro de 2005, o Instituto Boa Vista de Música vem se fortalecendo por meio dos projetos desenvolvidos na comunidade, em parceria com a Prefeitura de Boa Vista. Conta com 31 professores qualificados em diversas áreas musicais que dão o apoio para os projetos sociais desenvolvidos pela instituição, como Orquestra de Cordas InfantoJuvenil, Orquestra Sinfônica, Orquestra de Violões, Orquestra de Flautas e Musicalização, Orquestra Experimental, Banda Municipal e Banda Realce.

Para o presidente do IBVM, Serginho Barros, hoje são colhidos os frutos de doze anos de trabalho, dedicação e compromisso com a arte, com o ensino da música a crianças e jovens carentes, além da formação de uma consciência musical mais apurada. Desde a fundação, já passaram pelo instituto mais de três mil crianças e adolescentes.

“Esse é o resultado de um trabalho sério, de dedicação, de pessoas compromissadas. Me sinto honrado de poder liderar essa equipe, uma empresa de arte que promove a paz, através da música, do ensino de crianças e jovens. A cada dia, aumenta-se a nossa demanda. E que outros anos venham, que possamos continuar transformando o mundo num lugar melhor. E com certeza, a música é uma ferramenta importante para que essa transformação aconteça”.

Serginho destaca também que a presença do IBVM tem aumentado na cidade, por meio da ocupação de espaços públicos com concertos diversos promovidos pelos projetos do instituto. Para o músico, isso representa uma expansão maior da cultura musical e da difusão de música de qualidade que contribuem para a formação do caráter na sociedade.

“A cidade está ficando cheia de música. E de qualidade. Estamos levando nossos projetos a vários espaços públicos, praças, escolas, semeando e dando novas referências de músicas num mundo tão caótico, onde há uma há uma difusão avassaladora de música baixa qualidade, que deixa as pessoas neutralizadas e magnetizadas com uma linguagem que não leva a um pensamento interessante e a um bom comportamento. Há música para tudo, mas especialmente para a paz, para a vida. E creio que o IBVM está cumprindo bem esse papel de apresentar novas diretrizes às pessoas para que elas possam compreender e ser seletivo naquilo que vai escutar.

Agenda

Para o mês de outubro, o IBVM vai promover diversos concertos especiais dedicadas às crianças nos shoppings da cidade. E no mês seguinte, acontece o Novembro da Música, que é composto por uma série de eventos que incluem a Semana da Música, o Festival Internacional de Violões e o IBVM Jazz Festival. “Trabalhamos o ano inteiro. A música não pode parar”, ressalta Serginho.

Fábio Cavalcante