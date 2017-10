IBVM celebra mês das crianças com espetáculo infantil

Como parte da programação alusiva ao mês da criança (outubro), o Instituto Boa Vista de Música apresenta nesta sexta-feira, 13, o Espetáculo Infantil “Música para um Mundo Melhor”, que vai acontecer a partir das 19h30 no Centro Amazônico de Fronteira (CAF) da Universidade Federal de Roraima. O evento vai contar com mais de 200 músicos que compõem a Orquestra Infantojuvenil, a Orquestra de Flautas e o Coro Infantojuvenil.

Para o repertório, o corpo docente e artístico do IBVM listou diversas canções que estão inseridas tanto no cancioneiro popular quanto no segmento erudito, incluindo composições regionais, da Música Popular Brasileira e até de músicas infantis dos anos 80, 90 e 2000. A intenção é atender a todos os públicos, sobretudo as famílias.

“Nos reunimos no início deste segundo semestre para definir a programação para o mês das crianças, como fazemos todos os anos. E assim, estabelecemos o repertório que será tocado, de forma que se encaixassem na proposta das orquestras infantojuvenil e de flautas, com sopros, cordas e coral. Então, definimos o repertório que, com certeza, vai atender a pessoas de todas as idades”, afirmou o diretor musical do IBVM, Maestro Francisco Carlos Felício.

Os ensaios acontecem desde a segunda-feira e vão até esta quarta-feira, na unidade do bairro Pintolândia do Projeto Crescer. Além da apresentação musical, o espetáculo vai contar com a participação do ballet da Escola de Dança Aura e da companhia Criart Teatral. “Será uma apresentação muito alegre, festiva, que vai encantar a todos”, ressalta o maestro.

Outras apresentações

Além do espetáculo, o IBVM promove outras apresentações alusivas ao Mês da Criança. No Pátio Roraima Shopping, por exemplo, a cada fim de semana um dos projetos sociais geridos pelo instituto se apresenta. O ciclo de apresentação começou com a Banda Infantojuvenil (Dia 7) e nas próximas semanas ficará por conta da Orquestra de Violões (12), da Orquestra Infantojuvenil (21), se encerrando com a Orquestra de Flautas (29).

E neste sábado, 14, a partir das 9h, a Orquestra Infantojuvenil e a Orquestra de Violões vão interpretar temas de filmes, séries de TV e games durante o Quadri-Con, evento de cultura pop promovido pelo Instituto Federal de Roraima (IFRR).

Fábio Cavalcante