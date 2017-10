IbGet promove campanha em prol das famílias roraimenses

Com o tema “Família Debaixo da Graça”, a Igreja Batista Getsêmani em Boa Vista (IbGet) promoverá, durante todo o mês de novembro, atividades específicas em prol das famílias de Roraima. Todos os domingos, com início no próximo dia 5, durante os cultos no prédio da igreja, localizada na rua Capitão Felipe Sturn, 305, Mecejana, a partir das 18h, serão ministradas músicas, pregações, além de orações em favor das famílias. As atividades são abertas para toda a população.

Segundo o pastor da IbGet, Bruno Tito, a iniciativa tem por motivação a crença de que “famílias estruturadas com princípios do Mestre Jesus são a verdadeira esperança do mundo. Tudo o que vamos fazer é no intuito de fortalecer nossas famílias em Deus, pois cremos ser este o maior e mais importante projeto do Criador”, destacou. Ele acrescentou que a temática também será motivo de oração específica para as crianças que se reúnem em salas separadas conforme a faixa etária, durante o culto.

Dentro da programação da Campanha, no dia 12 de novembro, o culto terá subtema “Gratidão”, quando todos se reunirão para expressar agradecimento a Deus pelas bênçãos derramadas nas famílias.

Seminário

Ainda como parte da Campanha Família Debaixo da Graça, acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de novembro o Seminário Deixo-me Curar que terá como palestrante o pastor e psicólogo Jeová Júnior, de Belo Horizonte (MG). O evento aberto ao público, abordará, sob a luz da Bíblia, assuntos como: a cura das emoções, traumas, perdas, conflitos, ansiedade. “Queremos gerar famílias curadas física e espiritualmente”, disse o pastor Bruno Tito.

Shirleide Vasconcelos