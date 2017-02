I Semana de Formação Pedagógica qualifica profissionais em diferentes áreas de atuação

A busca pelo aperfeiçoamento relacionado à área de atuação é necessária tanto para a formação do profissional como para o público com o qual trabalha. É com esse objetivo que a Setrabes (Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social), por meio da Rede Cidadania Atenção Especial, realiza a I Semana de Formação Pedagógica, entre os dias 06 e 10 de fevereiro.

Serão abordagens específicas para cada um dos públicos atendidos por esses profissionais da unidade, entre elas, microcefalia, autismo e deficiências múltiplas. As oficinas serão das 18h às 22h, na sede da unidade, localizada na avenida São Sebastião, 1195, Santa Tereza.

Serão qualificados 90 profissionais que atuam nas unidades de Estimulação Precoce, UCP (Unidade de Capacitação e Produção) e no CAE (Centro de Atendimento Especializado), com encontros ministrados por profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, neuropediatra, fisioterapeutas e pedagogos.

A diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima, explicou que esta é uma ação para propiciar a formação pedagógica e técnica dos profissionais que atuam na unidade. “Isso de forma que possam continuar desenvolvendo um trabalho de excelência aos usuários, enriquecendo seus conhecimentos. Esta é a primeira formação pedagógica de muitas que virão ao longo do ano”, concluiu.

Programação

Dia 06 – Microcefalia (Charlote Buffi Briglia – Fisioterapeuta)

Dia 07 – Transtorno do Espectro Autista (Fernanda de Freitas – Psicóloga) e Deficiências Múltiplas (Marcio Carlos de Oliveira – Terapeuta Ocupacional)

Dia 08 – Diretrizes Legais Atuais (Maria Auxiliadora E. da Silva – Presidente do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência) e Motivacional (Marlon da Cunha Leitão – Fisioterapeuta)

Dia 09 – Oficina de Construção de Jogos (Núcleo de Formação do CAE)

Dia 10 – Encerramento (Apresentação dos jogos produzidos na oficina e entrega de certificados)

Simone Cesário