I Fórum Sesc Voluntários em Cena será nesta quarta-feira

Com o objetivo de dar voz à instituições assistenciais e levantar a demanda com voluntários atuantes, o Sesc Roraima realizará no dia 25 de outubro, o I Fórum Sesc Voluntários em Cena, evento que discutirá a relação entre voluntariado e sociedade. O evento é gratuito e acontecerá no Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana), das 14h às 18h, com certificado de carga horária.

No público alvo estão: voluntários, representantes de instituições/empresas e gestores ligados às questões sociais e filantrópicas, além de profissionais e/ou acadêmicos de Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, História, Economia, Medicina, Enfermagem e etc. Interessados em participar do fórum, devem se inscrever pelo link: http://bit.ly/voluntarios-em-cena

Para Aldevan Reis, supervisor do Trabalho Social com Idosos do Sesc Roraima, o encontro será fundamental para movimentar as entidades convidadas, participação da sociedade, debater a responsabilidade do poder público e discutir a importância e mobilização da atuação voluntária em suas diferentes maneiras.

“A ideia do Fórum é expor em uma nova metodologia o tema, como é o trabalho voluntário, a captação, os conceitos e caminhos de cada gestão convidada. Esse é o grande desafio do trabalho voluntário, o comprometimento e a fidelização, por isso, promovemos este encontro para a troca de ideias e experiências, estimulando assim a criação de um banco de voluntários”, explicou Aldevan.

No encontro, haverá ainda o lançamento do Geração Solidária, um grupo institucional formado por alunos, pessoas idosas assistidas por projetos sociais do Sesc e servidores da instituição que buscam o mesmo propósito: ações solidárias e campanhas sociais de mobilização e inclusão social.

Inscreva-se e garanta já o seu lugar no ”I Fórum Sesc Voluntários em Cena”: http://bit.ly/voluntarios-em-cena

Confira a programação

· Abertura inicial

· Apresentação musical – Canto Coral

· Palestra: “O que é ser voluntário” – Palestrante: Christina Sobrenome?

· Apresentação artística – Grupo de Dança Luz da Vida

· Mesa Redonda 1 : Atuação voluntária no papel social

Integrantes: Mesa Brasil Sesc, Associação de Deficientes Visuais, Casa de Timóteo – Lar Fabiano de Cristo e Grupo Sesc Geração Solidária

Mediador: Anne Emmannuelle Leão – Analista de Esporte e Lazer

· Mesa Redonda 2 : Atuação voluntária na área de saúde e cuidados

Integrantes: Hemocentro, Maternidade, Fraternidade – Ong Internacional

Mediador: Márcio Silva – fundador presidente da ONG Pirilampos

· Mesa Redonda 3 : O voluntário e a ludicidade

Mediador: Andrea Magnavacca – diretora do Sesc Roraima

Integrantes: Amigos do Sorriso e Pirilampos

Larissa Mello