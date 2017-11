I Conferência Estadual REDE Sustentabilidade Roraima começa nesta sexta-feira

Nos dias 17 e 18 de novembro será realizada, em Roraima, a I Conferência Estadual REDE Sustentabilidade, na Câmara Municipal de Boa Vista.

O evento irá discutir sobre a escolha dos novos membros que irão compor o partido REDE Sustentabilidade em Roraima, ampliação de novos diretórios municipais e diretrizes para as Eleições 2018.

Na sexta-feira, 17, às 19h, será realizada a abertura da Conferência, com a apresentação da comissão do Partido REDE em Roraima.

No sábado, 18, às 9 horas, terá a formação dos grupos de trabalhos que irão tratar sobre as Eleições 2018. Além disso, será feita a escolha de Delegados para a III Conferência Nacional REDE Sustentabilidade.

Segundo o Presidente REDE Sustentabilidade Roraima, Ciro Campos, a conferência é uma oportunidade para o partido conversar com a sociedade sobre os seus planos para fazer de Roraima um estado forte, sustentável e solidário.

“Esse também será um momento importante para discutir os princípios da Rede com os filiados e simpatizantes que têm interesse em participar das eleições de 2018”, ressaltou.

Ainda de acordo com Ciro, o REDE Sustentabilidade avalia lançar apenas candidatos que nunca concorreram nas eleições anteriores em Roraima.

“Queremos apresentar ideias novas para o desenvolvimento de Roraima, contribuindo a renovação da política em 2018”, concluiu.

Participações

A I Conferência Estadual do REDE Sustentabilidade irá contar com a participação do Presidente do REDE Sustentabilidade em Roraima, Ciro Campos; o vereador e representante da Câmara Municipal de Boa vista, prof. Linoberg Almeida; o vereador, Grigório Alexandre; o coordenador de finanças do REDE, Marcos Braga; e a advogada do REDE, Ana Paula Souto Maior.

Histórico

O REDE Sustentabilidade foi criado no Brasil em setembro de 2015 e, atualmente, é presidido por Marina Silva, considerada pré-candidata à Presidência da República nas Eleições de 2018.

Em Roraima, o REDE Sustentabilidade foi criado em maio de 2016. Ao todo, existem no estado apenas dois diretórios municipais, de Boa Vista e de Uiramutã.

O partido possui dois candidatos com mandato no estado. O Professor universitário, Linoberg Almeida, eleito nas Eleições de 2016, ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Boa Vista.

O líder indígena, Grigório Alexandre, foi outro filiado da partido REDE Sustentabilidade que foi eleito em Roraima e assumiu o cargo de vereador pela Câmara Municipal de Uiramutã.