Hospital de Rorainópolis zera a demanda por cirurgias em urologia

O Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Sousa Pinto, no município de Rorainópolis, realizou no último final de semana mais uma série de cirurgias da especialidade de urologia, por médicos que mensalmente vão à unidade para atender a demanda do município. Com isso, todos os pacientes que aguardavam por esse tipo de procedimento foram atendidos.

Conforme o diretor geral do Hospital Regional Sul, Elson Alves, os procedimentos cirúrgicos são realizados regularmente e atendem a demanda de pacientes, não só da região, como de outros municípios e até outros Estados que procuram a unidade.

“Tivemos o caso de um paciente do Maranhão que estava aguardando uma cirurgia de vesícula há mais de quatro anos e ao chegar ao Hospital Regional Sul foi atendido e passou pelo procedimento cirúrgico necessário em cerca de 60 dias”, disse.

Ele explicou que os procedimentos cirúrgicos nas diversas áreas são realizados todos os meses na unidade e quando o paciente tem a necessidade de passar por cirurgia, elas ocorrem em até 90 dias, desde a consulta até o procedimento, não resultando em uma longa fila de espera.

A unidade tem se consolidado como uma referência na região Sul do Estado, com realização de cirurgias de grande porte, incluindo partos cesarianos. Até 2014, a unidade funcionava como uma unidade de saúde com atendimentos de baixa complexidade, mas desde 2015, o hospital começou a fazer cirurgias de grande porte, dispondo ainda de 23 tipos de serviços, incluindo atendimentos em 10 especialidades.

Em 2016, a unidade fechou o ano com mais de 77 mil atendimentos, com cerca de 800 cirurgias. Este ano, já foram realizados 100 procedimentos cirúrgicos, sendo 55 somente nos 15 primeiros dias de abril, nas áreas de cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, oftalmologia e urologia.