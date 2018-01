Hospital de Rorainópolis receberá melhorias após visita técnica

O Hospital Regional Sul Ottomar de Sousa Pinto, em Rorainópolis, ganhará uma série de melhorias que irão reforçar sua capacidade de atendimento. Neste sábado, 20, uma das primeiras medidas do recém-empossado secretário estadual de Saúde, Marcelo Batista, foi uma inspeção no local. Após reunião com profissionais de saúde e com pessoas atendidas na unidade, algumas prioridades foram determinadas.

Acompanhado dos principais coordenadores da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), o titular avaliou toda a estrutura interna e externa do hospital. Entre as melhorias adotadas imediatamente, estão o reabastecimento dos gêneros alimentícios da unidade e a limpeza da área externa do prédio, o que deve ocorrer ao longo desta semana. O abastecimento de materiais e medicamentos, a limpeza e a manutenção interna também serão priorizados. Futuramente, os avanços serão bem maiores: a unidade será ampliada e ganhará uma maternidade, e, ao lado do hospital, será construído um centro para consultas com médicos especialistas, similar à Clínica Especializada Coronel Mota.

Marcelo Batista explicou que a visita foi um dos primeiros atos de sua gestão, porque pretende se aproximar das unidades do interior, ouvindo o que os profissionais e a população anseiam para, a partir daí, tomar suas decisões de gestão. “Passarei por outras unidades para, a partir destas visitas, verificar quais demandas podemos sanar de imediato e quais devemos priorizar”.

Referência

O Hospital Regional Sul Ottomar de Souza Pinto, em Rorainópolis, é uma prioridade determinada pela governadora Suely Campos, porque garante que a população do sul do Estado seja atendida sem precisar se deslocar até a capital. Em 2014, a unidade só possuía 12 tipos de serviços de saúde, que funcionavam de maneira precária, e agora tem 22 serviços, incluindo cirurgias como partos cesarianos.

O Hospital Regional Sul será ampliado em dois mil metros quadrados para criação de uma maternidade. Serão criados 43 leitos, entre internação, pré e pós-parto, salas de observação, quarto de isolamento e cinco consultórios médicos, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Remídio Monai, no valor de R$ 4,7 milhões. O projeto da obra está na Caixa Econômica para aprovação.

O município de Rorainópolis ganhará um CEM (Centro de Especialidades Médicas), que levará atendimentos especializados à população da região Sul do Estado. O prédio terá sete consultórios para ginecologia, urologia, otorrinolaringologia, ortopedia, oftalmologia, sala de gesso e exames como ultrassonografia e eletrocardiograma. O recurso, no valor de R$ 486 mil, está garantido.

A unidade contará também com equipamentos para três salas de parto, fruto de emenda da senadora Ângela Portela, no valor de R$ 84 mil.