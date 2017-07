Hospital de Caracaraí é entregue à população reestruturado

A governadora Suely Campos (PP) entregou, na sexta-feira, 21, o Hospital Irmã Aquilina totalmente reestruturado, em Caracaraí, região Centro-Sul do Estado. Há mais de 30 anos a unidade não era reformada, mas agora pode atender a uma média de 70 pacientes por dia, no terceiro município mais populoso de Roraima, com população estimada, em 2016, de mais de 20 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O hospital foi completamente reformado, ampliado e recebeu equipamentos de última geração. O governo também deu posse a 12 servidores da Saúde que já iniciaram as atividades na unidade.

Durante a solenidade, a governadora disse que o hospital vai proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores de Caracaraí. A unidade continuará sendo gerenciado pelo Estado. “Sinto-me orgulhosa de ter conhecido a irmão Aquilina. Ela aqui fez história. Este é o maior desafio do nosso governo: garantir a qualidade da saúde para o nosso povo”; disse.

Os recursos da reforma e ampliação do hospital são de convênio do Governo Federal com a Prefeitura de Caracaraí, que utilizou o Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 2 milhões, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Jhonatan de Jesus, que também compareceu à inauguração.

A governadora ressaltou que, enquanto outros Estados fecham hospitais por causa da crise no País, o Governo de Roraima reforma, amplia e inaugura novas unidades de saúde na Capital e interior do Estado. Ela adiantou que os hospitais dos municípios de Alto Alegre, Iracema e Bonfim também serão reformados.

“Com as emendas parlamentares, conseguimos dinheiro para reformar as unidades de saúde. O governo então compra os equipamentos e capacita servidores. Também investimos nos motores que geram energia. É nosso compromisso garantir uma saúde de qualidade ao nosso povo”, reiterou a governadora.

A prefeita de Caracaraí, Socorro Guerra, agradeceu a governadora pelo empenho e chamou os servidores da Saúde de “heróis”, por eles terem passado um ano trabalhando na sede do Corpo de Bombeiros, período em que o hospital passava pela reforma.

Já a diretora clínica da unidade de saúde, Bruna Coelho, enfatizou que a reforma é a realização de um sonho dos profissionais que atuam em Caracaraí. “Era um sonho nosso, do corpo clínico, a reestruturação do hospital. A população vai se beneficiar muito. Vamos atender com qualidade. Temos agora uma unidade com estrutura adequada, salas para diversos procedimentos”, explicou.

Em consonância com a diretora clínica, a gestora do Hospital Irmã Aquilina, Lucineide Gomes, também destacou a melhoria no atendimento. “A população terá assistência com qualidade. Estamos oferecendo atendimento 24 horas, com serviços emergenciais e internações, para a população da sede de Caracaraí e de todo o município”, ressaltou.

O deputado federal Jonathan de Jesus lembrou que conseguir dinheiro para reformar o hospital foi sua primeira promessa de campanha. “E hoje estamos aqui. Tenho orgulho de entregar este hospital à população de Caracaraí”, ressaltou.

O secretário adjunto da Saúde do Estado, Paulo Linhares, também falou da importância da unidade de saúde de Caracaraí. “Vai desafogar o atendimento no HGR e no Hospital de Rorainópolis. Esta unidade vai fazer cirurgias até de média complexidade. Também terá atendimento odontológico – antes não tinha – e a equipe profissional de médicos e assistentes é altamente capacitada. O povo pode contra com uma saúde de qualidade”.

A comerciante Waldemira Gomes de Freitas, de 71 anos, mora em Caracaraí há 50 anos. Ela disse que nunca a área de saúde em Caracaraí foi tão valorizada como agora, com um hospital que preste um serviço de qualidade.

“Sem dúvida é o melhor momento da nossa Saúde. O povo daqui agradece o Governo e o deputado Jonathan. Este hospital é uma bênção de Deus para nós, que precisamos de saúde de qualidade”, elogiou.

Amílcar Júnior