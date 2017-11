Homens marcam consultas com urologista em ação no Coronel Mota

Em mais uma ação para promover a saúde do homem no Novembro Azul – mês de cuidados com a saúde do homem e prevenção do câncer de próstata – a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) realizou nesta sexta-feira, 24, na CECM (Clínica especializada Coronel Mota) diversos serviços voltados à saúde do público masculino.

Na ação, foram oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, testes de glicemia, agendamento de consultas para urologista, agendamento de ultrassonografia renal, de próstata e via abdominal para pacientes com encaminhamentos, além de distribuição de preservativos.

Segundo a diretora de enfermagem do Coronel Mota, Gracinete Fonseca, as ações são importantes para desconstruir um dos principais tabus: o exame de toque retal, que faz muitos homens evitarem procurar um urologista.

“A programação possui o intuito de fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para um rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de próstata, um dos mais incidentes no Estado”, esclareceu.

Além da marcação das consultas, também foram promovidas palestras educativas sobre a prevenção do câncer de próstata e os cuidados com a saúde em geral, estimulando a atenção com a saúde masculina, para que não deixem de realizar os exames no período correto para a obtenção de um diagnóstico precoce.

As UBS (Unidades Básicas de Saúde) são responsáveis por realizar o rastreamento dos casos suspeitos. Em caso de algo estranho ser detectado, o paciente é encaminhado a um especialista no CECM. Se confirmado, o tratamento é realizado na Unacon.

Novembro Azul

O mês de novembro tem recebido ações contínuas como parte da programação do Novembro Azul. A primeira foi realizada na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), no dia 27 de outubro. Os servidores do HGR, com idade igual ou superior a 50 anos, puderam coletar sangue para o PSA (Antígeno Prostático Específico), exame que detecta o câncer de próstata.

Dados

De acordo com o Laper (Laboratório de Anatomia Patológica de Roraima), em nível estadual, o câncer de próstata está em quarto lugar entre os mais incidentes, logo após do câncer de pele, de colo de útero e de mama.

De 2015 para cá, foram registrados 75 casos, em homens na faixa etária de 41 a 71 anos de idade. Além deste, os cânceres masculinos mais comuns são de pele, em média são registrados cerca de 90 por ano. E também na cabeça e pescoço, que registram de 10 a 15 casos desde 2015.​