Hiran Gonçalves pauta projeto que garante diagnóstico do câncer em 30 dias após biopsia

Sensibilizado com a luta diária dos pacientes portadores de câncer pelo rápido diag­nós­tico da doença e o imediato início do tratamento, o presidente da Comissão de Segu­ridade Social e Família (CSSF), deputado Hiran Gonçalves (PP/RR), decidiu incluir o Projeto de Lei 3752 de 2012 na pauta de votação do colegiado desta quarta-feira, 9. De acordo com o projeto, desde a suspei­ta de câncer até a biopsia, legalmente terá que decorrer no máximo um mês para que o paciente receba o diagnóstico feito pelo oncolo­gista. A biopsia é a retirada de um fragmento de tecido de organismo vivo para o exame.

No entendimento do deputado Hiran Gonçalves, com esse procedimento muitas vidas serão salvas uma vez que, de posse do resultado dos exames que detectam o câncer, obtido de forma célere, os pacientes têm maior possibilidade de buscar recursos médicos e terem uma pronta recuperação no tratamento. “Vamos trabalhar para aprovar este projeto na Comissão de Seguridade e dar a chance de uma nova vida para tantos brasilei­ros que hoje sofrem com a angustia de terem essa terrível doença e, às vezes, nem saberem no seu início. O que é um complicador para a cura mais rápida”, afirmou.

De autoria do deputado Ronaldo Fonseca (PROS/DF), o projeto estabelece prazo máxi­mo de atendimento para a realização de exames diagnós­ticos e procedimentos para recuperação da saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), publicados na Estimativa 2016 – Incidência de Câncer no Brasil, a projeção era de quase 600 mil casos novos de câncer somente no ano passado. Entre os homens, eram esperados 295.200 novos casos, e entre as mulheres, 300.870. Atualmente, cerca de 8,2 milhões de pessoas morrem por ano de câncer no mundo.

Para a presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília (Recomeçar), Joana Jeker, esta é uma luta para salvar vidas de brasileiros e brasileiras em todo o país. “Essa lei é muito importante para o paciente oncológico porque ela será complementar à Lei dos 60 dias, que determina o início do tratamento (quimioterapia ou cirurgia) após esse período de dois meses a partir do resultado da biopsia”, explicou. Segundo ela, o grande problema enfrentado pelos portadores de câncer no Brasil é que é comum a demora de 3 a 6 meses até que a pessoas possam começar a receber tratamento, o que as expõe à um avanço muitas vezes irreversível da doença.

A presidente da Recomeçar fez um pedido para o deputado Hiran Gonçalves levasse ao conhecimento da governadora Suely Campos e ao secretário de Saúde de Roraima, César de Faria, a necessidade de se instituir no Estado o Registro Compulsório para o câncer e outras doenças crônicas. Ela explicou que o Registro Compulsório é uma ferramenta elementar para inúmeras enfermidades, pois torna reais as informações e dados epidemiológicos relacionados à doença, contribuindo para aperfeiçoar os meca­nismos de planejamento, organização das ações a serem desenvolvidas e a fiscalização e controle de gastos e eficiência do sistema. Gonçalves se comprometeu em contatar o governo de Roraima sobre o assunto.

Benné Mendonça